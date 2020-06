ANNERLEDES SOMMER: Det blir en annerledes sommer for nordmenn som har hytter i Sverige. Bildet viser en båt i Fjellbacka i Sverige. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Hytteeier reagerer på de nye reiserådene: Mener beslutningen er ulogisk

Kåre Odland (67) har hytte i Strømstad. Han er skuffet over de nye reiserådene og mener det burde vært egne råd og regler for nordmenn som har hytte i Sverige.

Nå nettopp

Regjeringen presenterte i dag nye reiseråd for Norge. Men i Sverige er det kun til øya Gotland nordmenn kan reise.

Tidligere lege Kåre Odland (67) er nylig blitt pensjonist og hadde planlagt å tilbringe hele våren på hytta for å jobbe. Så kom corona-restriksjonene. Han er skuffet over de nye reiserådene som ble presentert i dag.

–Jeg ble veldig skuffet nå. Jeg hadde trodd det skulle gå greit å dra til Sverige, kanskje med restriksjoner på å dra på butikken og sånne ting.

Smittvernoverlegen på Gotland: - Vanskelig å skjønne

HAR HYTTE I STRØMSTAD: Tidligere lege Kåre Odland (67) er nylig blitt pensjonist og hadde planlagt å tilbringe hele våren på hytta for å jobbe. Foto: PRIVAT

Synes det burde vært egne råd for hytteeiere

Odland bor i Halden og har hytte i Rävö, en halvøy en mil sør for Strømstad.

Om han vil overnatte på hytta må han fremdeles i karantene ved hjemkomst til Norge. Han kan unntas fra karanteneplikt om han skal gjøre strengt nødvendig vedlikehold uten overnatting.

– Jeg synes beslutningen er ulogisk, sier 67-åringen. Han stiller også spørsmål ved hva som defineres som «strengt nødvendig vedlikehold».

les også Åpner for at flere får reise til Norge – se hvem her

ÅPNES IKKE: Grensen ved Sverige åpnes ikke. Dette bildet viser Svinesundsbrua og E6 i retning Europa. Bildet er tatt i slutten av mars. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han sier også at norske hytteeiere i Sverige har sendt et forslag til norske helsemyndigheter der de foreslår ikke å dra på senter, gå i butikker eller bensinstasjoner - mot at de får dra på hytten uten karantene.

– Jeg mener det ville vært helt uproblematisk smittemessig å dra der etter de reglene som er foreslått.

Han synes det burde vært egne råd og regler for de som har hytte i Sverige.

– Man har investert i eiendom og det er mye vedlikehold. Om noe står i over et halvt år uten å bli brukt blir mye forfallent. Hvis du må redegjøre for hva som er gjort og si noe om nødvendigheten er det en stressfaktor, sier han.

HYTTEN: Her er Odlands hytte i Sverige. Foto: PRIVAT

Sentersjef i Strømstad: Tror en del nordmenn er skuffet

Sentersjefen ved Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim, er skuffet over reiserådene som be presentert i dag,

– Gotland er et fantastisk sted. Men det var ikke den beskjeden vi ville ha. Så må jeg også si at det viktigste er at folk blir friske. Liv og helse kommer først.

Nordby shoppingscenter ligger i Strømstad kommune i Västra Götalands fylke. Fylket er det andre største i Sverige - og sprer seg ut i 49 kommuner.

Han sier smittetallene i Strømstad ligger langt unna Sveriges storbyer - og føler derfor det er «veldig urettferdig» at de omfattes av reiseforbudet.

– Nå har vi ventet i tre måneder, så får vi bite tennene sammen og håpe det løser seg om 14 dager.

Foto: PRIVAT

– Nordmenn har vært flinke og lojale mot reglene og det kommer til å fortsette. Jeg tror det er en del nordmenn som ville handle billige varer eller dra på hytta, som er skuffet.

– Hvordan går dette ut over dere økonomisk?

– Når forretningsideen er å selge til nordmenn og nordmenn ikke kommer over grensen, så er det en dårlig ide. Men vi er sterke i troen og håper det her løser seg.

– I vår region har vi nesten ingen smittede

Ordføreren i grensebyen Strömstad sier til NTB at han er skuffet over beslutningen om at Norge ikke åpner for feriereiser til Sverige i sommer.

– Vi hadde håpet på en gjenåpning av grensen. Dette er skuffende både for byen og kommunen. I vår region har vi nesten ingen smittede, så det er jo klart det er skuffende, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB.

Han mener det ligger an til å bli en tøff sommer og sier til NTB at stengingen har påvirket kommunen kraftig.

– Det er alvorlig, spesielt for handelen. Vi er helt avhengig av kunder utenifra. Nå er det stor arbeidsledighet, og det er mange ungdommer som ikke får jobb i sommer, sier han.

Publisert: 12.06.20 kl. 20:35

Mer om Reiseråd Sverige Karantene Norge Hytte Coronaviruset

Fra andre aviser