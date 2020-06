ETTERFORSKER SAKEN: Økokrim har siktet en ordfører på Østlandet for grov korrupsjon. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ordfører siktet for grov korrupsjon

En ordfører på Østlandet er under etterforskning og siktet for grov korrupsjon av Økokrim, får VG bekreftet fra flere hold.

For mindre enn 10 minutter siden

– Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til VG.

Sentralt i saken står et større byggeprosjekt i kommunen. Ordførerens advokat, Geir Lippestad, avviser at klienten har gjort noe feil.

– Fra vårt ståsted så er kjernen i saken at vi ikke kan se at det har foregått noen ureglementert. Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det har vært politisk enstemmighet rundt utviklingen. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad til VG.

Ifølge Aftenposten var saken tema i et ekstraordinært formannskapsmøte i den aktuelle kommunen før helgen. På ett døgns varsel ble politikerne kalt inn til et fysisk hastemøte, med forbud mot å gjengi innholdet offentlig.

Ordføreren har vært sykemeldt over lengre tid. Lippestad har arbeidet for vedkommende som advokat i flere måneder og avviser at ordføreren skal ha fått penger for å sikre at utbyggingsplanene gikk gjennom.

– Det er helt ukjent for min klient og andre involverte, men for Økokrims del er det dette de etterforsker, sier Lippestad.

En medeier i et selskap som er involvert i byggeprosjektet er også siktet i saken.

– Min klient nekter straffskyld for siktelsen fra Økokrim, sier personens advokat Ole Petter Drevland til VG.

– Utover det ønsker ikke min klient å si noe. Så lenge det pågår en etterforskning, har jeg rådet ham til bare å uttale seg til politiet, sier Drevland.

Publisert: 23.06.20 kl. 09:43

Fra andre aviser