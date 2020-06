ETTERFORSKER SAKEN: Økokrim har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Foto: Paul Kleiven / Tore Meek / NTB scanpix

Nittedal-ordfører siktet for grov korrupsjon – kommunens gransker varslet Økokrim

Økokrim har siktet ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), for grov korrupsjon. Ordføreren avviser alle anklager og forventer at saken blir henlagt, opplyser hennes advokat.

– Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til VG.

Thorkildsen (Ap) har vært i avhør hos Økokrim siden rund klokken ni tirsdag morgen. Hun nekter straffskyld og er veldig preget, ifølge hennes advokat Geir Lippestad.

– Hun har det veldig vondt. Dette er en ordfører som er glad i å tjene bygda si. Hun har aldri vært i en slik situasjon før, og synes dette er veldig, veldig vondt og vanskelig. Hun håper Økokrim nå snart etterforsker saken ferdig slik at den blir henlagt. Det er det hun tror vil skje, sier Lippestad når han møter pressen utenfor Økokrim kl. 12.30.

Han sier at klienten samarbeider fullt ut.

– Det er veldig, veldig viktig for henne å gi så god og utfyllende informasjon som mulig. Hun har ikke noe å skjule og har gitt fra seg alt av dokumenter og alt som er, slik at Økokrim får full informasjon om saken.

Gransker kontaktet Økokrim

Saken var tema i et ekstraordinært formannskapsmøte i Nittedal før helgen, bekrefter konstituert ordfører Inge Solli overfor VG. På ett døgns varsel ble politikerne kalt inn til et fysisk hastemøte, med forbud mot å gjengi innholdet offentlig.

– Formannskapet er orientert om siktelsen mot ordføreren. For meg er det viktig at det er påtalemyndigheten som må avgjøre slike saker. Ordføreren er for tiden sykemeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet, sier Solli.

– Hvordan tok de det?

– Det er en trist og alvorlig sak.

– Vi har tillit til at påtalemyndighet og eventuelt domstoler kommer fram til riktig konklusjon etter en grundig etterforskning, sier Solli.

VG har gjennomgått protokollen fra formannskapsmøtet. Den viser at kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor:

«Foranledningen til etterforskningen er et konfidensielt varsel som kommunen mottok i september 2019.

Kommunens interne varslingsinstans konkluderte med at varselet måtte behandles av kommunens eksterne varslingsinstans, Romerike revisjon IKS (RRI)»

Granskeren tok kontakt med Økokrim. Da Økokrim innledet etterforskning, ble granskingen stilt i bero.

Informerte ansatte

Nittedal kommune sendte tirsdag morgen ut en e-post til alle ansatte der de bekrefter siktelsen. Aftenposten omtalte dette brevet først:

«Det har i dag blitt offentlig kjent at påtalemyndigheten (ØKOKRIM) har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Tiltalebeslutning er ikke tatt ut, og vi vet ikke om ØKOKRIM kommer til å henlegge saken eller om de vil ta ut tiltale. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller ansatte i kommunen».

Videre skriver kommunen at Thorkildsen for tiden er sykmeldt.

«Dette er en trist og krevende sak for alle involverte. Nå avventer vi konklusjonen i etterforskningen.»

E-posten er signert av fungerende ordfører Inge Solli (V).

ADVOKAT: Geir Lippestad. Foto: Mattis Sandblad

– Helt ukjent

Sentralt i saken står et større byggeprosjekt i Nittedal. Ordføreren var inne i et første avhør i februar i år.

– Fra vårt ståsted så er kjernen i saken at vi ikke kan se at det har foregått noen ureglementert. Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det har vært politisk enstemmighet rundt utviklingen. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad til VG.

Lippestad avviser at ordføreren skal ha fått penger for å sikre at utbyggingsplanene gikk gjennom.

– Det er helt ukjent for min klient og andre involverte, men for Økokrims del er det dette de etterforsker, sier Lippestad.

På spørsmål om hvor store beløp det dreier seg om, svarer han:

– Det er vanskelig å si, det er ikke store beløp, men alt er relativt.

Lippestad opplyser at han ikke kjenner til hvem som varslet kommunen.

Anniken Huitfeldt, fylkesleder i Akershus Ap, opplyser at partiet er informert om saken.

– Vi er informert om siktelsen, og avventer resultatet av etterforskningen. Ut over det viser vi til advokat Lippestad som uttaler seg på Hilde Thorkildsens vegne i saken, skriver Huitfeldt i en SMS til VG.

Flere siktet

Førstestatsadvokat Kyhring vil ikke kommentere om det er tatt beslag i saken, eller når forholdene som ligger til grunn for siktelsene skal ha skjedd.

– Vi avhører alle de siktede i dag. Alle er siktet for grov korrupsjon, sier Kyhring til VG.

– Det faktiske grunnlaget for mistanken kan vi ikke gå nærmere inn på nå av etterforskningsmessige hensyn. Det vil være behov for å etterforske saken enda en stund.

VG har vært i kontakt med forsvarerne til tre av de andre siktede.

– Min klient nekter straffskyld for siktelsen fra Økokrim, sier advokat Ole Petter Drevland til VG.

– Utover det ønsker ikke min klient å si noe. Så lenge det pågår en etterforskning, har jeg rådet ham til bare å uttale seg til politiet, sier Drevland.

Advokat Peter Sekulic sier at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Min klient avviser anklagene om korrupsjon fullstendig, sier han.

Advokat Odd Ivar Grøn skriver i en SMS at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Klienten samarbeider med politiet, er avhørt i dag og forventer at etterforskningen vil lede frem til at saken blir henlagt.

RÅDHUS: Nittedal kommune sendte tirsdag morgen ut en e-post til alle ansatte der de bekrefter siktelsen. Her utenfor Nittedal rådhus. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som har blitt del av Økokrims etterforskning.

Kart og reguleringsplanen fortalte om både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra øvrige myndigheter.

Ordførere fra flere partier og kommunen har flere ganger vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Ordføreren har gått i flere dialoger med Fylkesmannen for å få gjennomslag for prosjektet?

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, sier Lippestad.

Publisert: 23.06.20 kl. 09:43 Oppdatert: 23.06.20 kl. 16:13

