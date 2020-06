ETTERFORSKER SAKEN: Økokrim har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Foto: Paul Kleiven / Tore Meek / NTB scanpix

Nittedal-ordfører siktet for grov korrupsjon

Ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal er under etterforskning og siktet for grov korrupsjon av Økokrim, får VG bekreftet fra flere hold. Hun avviser alle beskyldninger, ifølge sin advokat.

– Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til VG.

Hun er i dag i avhør hos Økokrim i Oslo, ifølge Aftenposten.

Nittedal kommune sendte tirsdag morgen ut en e-post til alle ansatte der de bekrefter siktelsen. Aftenposten omtalte dette brevet først:

«Det har i dag blitt offentlig kjent at påtalemyndigheten (ØKOKRIM) har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Tiltalebeslutning er ikke tatt ut, og vi vet ikke om ØKOKRIM kommer til å henlegge saken eller om de vil ta ut tiltale. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller ansatte i kommunen».

Videre skriver kommunen at Thorkildsen for tiden er sykmeldt.

«Dette er en trist og krevende sak for alle involverte. Nå avventer vi konklusjonen i etterforskningen.»

E-posten er signert av fungerende ordfører Inge Solli (V).

ORDFØRER: Hilde Thorkildsen. Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix

Sentralt i saken står et større byggeprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal. Ordførerens advokat, Geir Lippestad, avviser at klienten har gjort noe feil.

– Fra vårt ståsted så er kjernen i saken at vi ikke kan se at det har foregått noen ureglementert. Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det har vært politisk enstemmighet rundt utviklingen. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad til VG.

– Trist og alvorlig sak

Saken var tema i et ekstraordinært formannskapsmøte i Nittedal før helgen, bekrefter konstituert ordfører Inge Solli overfor VG. På ett døgns varsel ble politikerne kalt inn til et fysisk hastemøte, med forbud mot å gjengi innholdet offentlig.

– Formannskapet er orientert om siktelsen mot ordføreren. For meg er det viktig at det er påtalemyndigheten som må avgjøre slike saker. Ordføreren er for tiden sykemeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet, sier Solli.

– Hvordan tok de det?

– Det er en trist og alvorlig sak.

– Vi har tillit til at påtalemyndighet og eventuelt domstoler kommer fram til riktig konklusjon etter en grundig etterforskning, sier Solli

– Har kommunen igangsatt noen egne undersøkelser i saken?

– Jeg må sjekke litt hva kan svare på det spørsmålet, sier Solli.

Avviser

Lippestad avviser at ordføreren skal ha fått penger for å sikre at utbyggingsplanene gikk gjennom.

– Det er helt ukjent for min klient og andre involverte, men for Økokrims del er det dette de etterforsker, sier Lippestad.

VG har vært i kontakt med en annen person som også er siktet i saken.

– Min klient nekter straffskyld for siktelsen fra Økokrim, sier personens advokat Ole Petter Drevland til VG.

– Utover det ønsker ikke min klient å si noe. Så lenge det pågår en etterforskning, har jeg rådet ham til bare å uttale seg til politiet, sier Drevland.

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om byggeprosjektet som har blitt del av korrupsjonssaken.

Kart og reguleringsplanen forteller om både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra øvrige myndigheter.

Ordførere fra flere partier og kommunen har flere ganger vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Ordføreren har gått i flere dialoger med Fylkesmannen for å få gjennomslag for prosjektet?

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, sier Lippestad.

Publisert: 23.06.20 kl. 09:43 Oppdatert: 23.06.20 kl. 10:32

