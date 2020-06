ALVORLIG ULYKKE: Både bussjåføren og de to personene i bilen ble alvorlig skadet etter kollisjonen tirsdag. Torsdag bekrefter Haukeland sykehus at én av dem omkom. Foto: Fanaposten

19-åring omkom etter frontkollisjon i Bergen

Det var Tobias Bøe Foss (19) som tirsdag omkom i ulykken mellom en elbil og en buss på Sørås i Bergen.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet sendte tirsdag formiddag ut en pressemelding der de meldte at føreren av elbilen omkom i frontkollisjonen.

Noen timer senere gikk de ut med en rettelse om at ingen var omkommet.

Torsdag opplyser Haukeland universitetssykehus at føreren av elbilen, 19 år gamle Tobias Bøe Foss, døde onsdag morgen. Navnet offentliggjøres i samråd med avdødes foreldre.

Passasjeren i elbilen og bussjåføren ble alvorlig skadet i ulykken.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra politiet.

Uklart hva som forårsaket feil

VG snakket onsdag med stasjonssjef Torgils Lutro i Bergen sør, som da ikke kunne svare på hva som gikk galt da politiet feilaktig meldte at føreren var omkommet.

– Vi har hatt en gjennomgang i dag om hva som gikk galt. I morgen skal vi møtes igjen for å konkludere, sa Lutro onsdag.

Han fortalte samtidig at det var Haukeland sykehus som kontaktet politiet om den feilaktige pressemeldingen.

– Det viktigste er at vi avdekker feilen som gjorde at dette kunne skje, og gjør hva vi kan for at det ikke skal skje igjen, sa stasjonssjefen.

Lutro sa også at politiet hele veien forholdt seg til informasjonen de fikk fra sykehuset om status for de tre skadde etter den alvorlige trafikkulykken.

