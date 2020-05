UTBRUDD: På Hovseterhjemmet i Oslo har to av beboerne dødd av coronaviruset. Foto: Mattis Sandblad, VG

Tre uker uten smitte på sykehjemmene i Oslo

Til sammen har 32 beboere på institusjoner i Oslo dødd av coronaviruset. Men de siste tre ukene har det ikke blitt registrert nye smittetilfeller.

Nå er det snart to uker sidene norske institusjoner som sykehjem stengte fullstendig ned. Verst har flere av hovedstadens 38 langstidshjem vært rammet.

Men nå kommer Sykehjemsetaten i Oslo med en gladnyhet: De siste tre ukene er det ikke registrert nye smittetilfeller blant beboere og ansatte. Til sammen er 181 beboere og ansatte i etaten i Oslo erklært friske.

– Vi går nå mot en lettere hverdag for både beboere, medarbeider og pårørende, sier etatsdirektør Helge Jagmann i en pressemelding onsdag.

Coronafritt på sykehjemmene i Bergen

Tirsdag kunne Bergen melde at sykehjemmene der er fri for coronaviruset etter at den siste personen ble friskmeldt.

Det har vært mye snakk om at sykehjemmene i Sverige er hardt rammet. Statsepidemiologen Anders Tegnell har innrømmet at han ser mørkt på at han ikke har klart å holde smitten ute av disse institusjonene.

MANGE DØDSFALL: Metodisthjemmet i Bergen er det sykehjemmet i Norge som har blitt hardest rammet. Her har 18 beboere mistet livet som følge av coronaviruset. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I Norge har 135 mennesker dødd av coronaviruset på institusjoner som sykehjem. 32 av dødsfallene har skjedd i Oslo. I Bergen har 29 personer dødd av viruset.

Tolv sykehjem friskmeldt

I Oslo er det pågående utbrudd på fire av 38 langtidshjem for øyeblikket. Ettersom det ikke er registrert nye smittetilfeller de siste ukene, er det besluttet at man skal i gang med en forsiktig gjenåpning.

Derfor kan flere av beboerne nå få besøk utendørs. Så langt er tolv sykehjem erklært smittefrie etter å ha hatt utbrudd.

VG har tidligere skrevet om store utbrudd på flere sykehjem i hovedstaden. Blant dem er Nordseterhjemmet hvor 10 beboere har dødd av coronaviruset. Flere har også dødd på sykehjem som Oppsalhjemmet og Ellingsrudhjemmet.

18 beboere smittet

Totalt er det kun 18 sykehjemsbeboere som nå er smittet av viruset i hovedstaden. 19 medarbeidere er syke, og ytterligere 36 er i karantene.

FHI har tidligere meldt at omkring 60 prosent av coronadødsfallene i Norge, skjer på sykehjemmene. På det meste døde 58 personer i løpet av en uke, fra 8. til 14. april.

Nabolandet vårt Sverige ligger på topp når det gjelder coronadødsfall per innbygger i Europa. Sveriges strategi under coronautbruddet, som i stor grad består av anbefalinger og frivillige tiltak, har møtt kritikk, men har også blitt løftet fram som en framtidig modell for andre land av Verdens helseorganisasjon.

Publisert: 20.05.20 kl. 18:46

