TØFFE TAK: Advokat Brynjar Meling sier til VG at han har mottatt drapstrusler på grunn av oppdraget som forsvarer for mulla Krekar. Foto: Fredrik Solstad

Meling etter Krekar-transporten: Har mottatt flere hundre hatmeldinger

I løpet av det siste døgnet har advokat Brynjar Meling mottatt om lag 400 meldinger på mobiltelefonen, på e-post og i sosiale medier. Brorparten har negativt innhold.

– Jeg har vel aldri tatt meg tid til å tenke på dette før i dag, og jeg begynner å lure på om folk har forstått hva jobben har bestått i og hvorfor man har jobbet så hardt, sier Meling til VG.

I et innlegg på Facebook fredag kveld tar Krekar-advokaten blant annet et oppgjør med avsenderne av hatmeldingene og reflekterer rundt det omfattende arbeidet som er lagt ned i straffesaken gjennom 17,5 år.

«Forstår at mange mener at mitt «oppdrag» for mulla Krekar har vært en lukrativ karrierevei. Har tillatt meg å reflektere litt i dag over de siste 17,5 årene. Dette er ikke skrevet for å få medlidenhet eller medynk. Jeg trenger ikke det. Dette er selvvalgt og det er for meg en «kalkulert del av jobben».», innleder Meling.

«Du er en skam for forsvarsadvokater»

I innlegget har Meling publisert en video som viser flere av meldingene som har blitt sendt til ham direkte eller via advokatkontoret i Stavanger.

Her er noen av dem, gjengitt ordrett:

** «Kom ikke å fortell meg at du jobber gratis i en sak og ihvertfall ikke i denne. Du skal vite at for svært mange av oss mener at du er en skam for forsvarsadvokater»

** «Nei, Meling, du tar igjen feil!! Dette er EN STOR GLEDENS DAG FOR NORGE!! Kan ikke du bli med på lasset så er vi kvitt deg og!! Nå fungerer endelig rettstaten Norge!!»

** «Kjøp enveisbillett til Roma, da kan du hjelpe vennen din der.»

** «Håper dere blir i Italia lengst mulig begge to.»

** «Har du tenkt å betale tilbake skatte pengene «mine» som har betalt deg over mange år for Kreket??? Treffer jeg deg på gata skal jeg riste litt penger ut av DEG!!! Gullalderen din er OVER - nå kommer straffen :-))»

Meling er tydelig på at det siste døgnet ikke gjenspeiler hverdagen, men anslår at han har mottatt mellom 5 og 10 hatmeldinger i uken.

«I 52 uker i 17,5 år, som er det som er sendt direkte. Et sted mellom 7 og 10000 meldinger er er forsiktig anslag. Nevner dem sjelden, men de kommer jo jevnlig. Så holder vi anonyme telefoner som vekker om natten, kommentarfeltene og sosiale medier utenfor. Usaklige personangrep fra politikere likeså.», skriver han i innlegget.

– Brev i posten med avføring og giftig pulver

I løpet av det nesten 18 år lange forsvareroppdraget har også Melings aller nærmeste fått føle på konsekvensen av hans arbeid.

«Brevene i posten med avføring og angivelig giftig pulver kan vel kanskje nevnes på en dag som denne. Samme kan vel også telefoner til kontoret - tilbake i tid - hvor de har klarlagt barnas skoleveg ledsaget med spørsmål om jeg tror jeg ser dem igjen. Husker også 13-åringens reaksjon på meldingen på Mobilen om at «pappaen din fortjener å dø», som en episode som har gjort inntrykk.», skriver Meling.

– Jeg vet at jeg kan oppleves provoserende og stille spørsmål om en del ubehagelige ting, men samfunnet utvikles helt klart i en negativ retning, spesielt på grunn av sosiale medier. Det har blitt mer transparent, sier han.

– Det var vanskeligere før da man måtte postlegge brev eller skrive debattinnlegg i avisen.

SENDT UT: Mulla Krekar ble torsdag formiddag uttransportert til Italia etter å ha blitt utvist fra Norge. Foto: Kyrre Lien

Frykter færre forsvarsadvokater

Krekar-advokaten er redd all hetsen kan få vordende advokater til å vegre seg fra å påta seg det viktige samfunnsoppdraget som forsvarerrollen er.

– Det er ikke en lukrativ jobb sammenlignet med en godt betalt forretningsadvokat-stilling. Vi forsvarere er gladiatorer på et sirkus som er klar for å møte løven. Valget kan bli enkelt om man ikke stopper truslene, sier advokaten, som også selv har mottatt drapstrusler gjennom årene.

– Disse har blitt anmeldt. Folk må tenke seg om før de går til personangrep og truer. Jeg takler alt mot meg selv, men det som involverer mine nærmeste, og da spesielt barna, har vært fryktelig belastende.

«Stort sett er det motiverende, men det er også skremmende med tanke på yrkets fremtid. Jeg kan ikke anbefale noen denne veien, med mindre man har teflonbehandlet elefanthud.», skriver Meling i innlegget på Facebook.

– I kjølvannet av det som har skjedd, så har jeg kanskje fått en ripe i telefonen og en rift i elefanthuden. Det er derfor jeg nå gir beskjed.

Fem timer etter at innlegget ble publisert på Facebook har over 400 personer «likt» refleksjonene til advokaten, 49 har delt det videre blant sine venner og følgere over 200 personer har lagt igjen en kommentar, som i all hovedsak er positive.

