IKKE FORNØYD: – Vi ser at naboene våre tar grep for å ikke drive store deler av næringslivet sitt i graven, nå forventer vi at norske politikere gjør det samme, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Virke: – Ikke nok å utsette betalingsfrister eller tilby lån

Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner, mener Virke-sjefen.

VG har snakket med et knippe små og mellomstore bedrifter om hva de trenger for å overleve. De er klare på hva som må til: Husleiegaranti, momskutt og kompensasjon for faste utgifter.

Dette utover de krisetiltakene regjeringen allerede har igangsatt, som endringer i permitteringsreglene og lavere arbeidsgiveravgift.

Krisetiltak for næringslivet Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.

Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder.

Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.

Regjeringen har lagt frem en krisestøttepakke til næringslivet på 100 milliarder kroner. Den innebærer 50 milliarder kroner i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter og opprettelsen av et obligasjonsfond på 50 milliarder til de større.

Se fullstendig liste her. Obs! Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 27. mars. Vis mer

Nå er organisasjonene deres i dialog med myndighetene om en revidert tiltakspakke for næringslivet, som etter planen skal lanseres fredag 27. mars. VG har snakket med Virke, NHO, LO og SMB Norge om deres krav på vegne av små og mellomstore bedrifter.

En halv million arbeidsplasser i fare

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter.

− Regjeringen har stengt næringslivet, da er det ikke nok å utsette betalingsfrister eller tilby lån som skal betales tilbake, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

En fersk medlemsundersøkelse viser at 490.000 arbeidsplasser står i fare for å gå tap, og at bransjer som sysselsetter over 120.000 personer har tapt mer enn halve omsetningen.

Ber Norge se til naboene

Virke-sjefen ber Norge se til Danmark og deres kompensasjonsordning for mindre bedrifter. Her kan små bedrifter som barer og frisører, nå få dekket opptil 100 prosent av deres faste utgifter.

Danske tiltak Virksomheter på tvers av bransjer skal kunne få kompensasjon.

Kompensasjonen rettes mot virksomheter med et fall på over 40 prosent av omsetningen innenlands.

Kompensasjonen rettes mot faste utgifter og dekker mellom 25 og 80 prosent.

Kompensasjonen dekker opp til tre måneder og utbetales hurtigst mulig.

Hvis omsetningen har falt vesentlig mindre, skal kompensasjonen betales tilbake.

Virksomheter som er rammet av forbud og må stenge kan få kompensasjon på 100 prosent av faste utgifter. Kilde: Finansministeriet Vis mer

Svenske politikere diskuterer nå det samme.

− Vi ser at naboene våre tar grep for å ikke drive store deler av næringslivet sitt i graven, nå forventer vi at norske politikere gjør det samme, sier Horneland Kristensen.

– Neppe noen god idé

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tror imidlertid ikke på ren kopiering av tiltak.

– Det er neppe noen god idé å forsøke å kopiere danske eller svenske modeller direkte, sier han, og understreker at det viktigste for ham er at tiltakene virker raskt, at de er ubyråkratiske og tilpasset det norske arbeidslivet.

Men at det er behov for ytterligere krisetiltak, er Gabrielsen enig i.

– Vi har en løpende dialog med arbeidsgiverne og myndighetene om dette frem mot fredag, sier han, og vil ikke gå nærmere inn på hvilke forslag LO har fremmet eller støtter.

I DIALOG: LO-leder Hans Christian Gabrielsen (t.v.) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, er begge i dialog med regjeringen om nye krisetiltak for næringslivet. Bildet er fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Frode Hansen / VG

NHO: Mange vil ikke kunne få lån

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, mener i likhet med Virke at den nåværende tiltakspakken ikke hjelper alle.

– Det er trolig nær 140.000 bedrifter som ikke vil få tilgang til nye lån gjennom garantiordningen. Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er innrettet mot dem som allerede har lån. Det må derfor vurderes andre løsninger for å hjelpe bedrifter i bygd og by som nå sliter med likviditeten, sier han til VG.

NHO er nå i dialog med regjeringen om hva en kompensasjonsordning for slike bedrifter kan inneholde.

– Det vil ikke være en kopi av andre lands løsninger, fordi norske bedrifter har sine unike behov, sier Almlid.

«90 prosent er små og mellomstore»

SMB Norge organiserer 5500 små og mellomstore bedrifter over hele Norge.

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg sier til VG at krisetiltakene har vært helt nødvendige og at de helt åpenbart har reddet mange norske bedrifter fra konkurs.

– Ikke minst var det viktig at man var tidlig ute med å endre permitteringsreglene. Men jeg synes samtidig det er verdt å minne om at over 90 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore og at disse bidrar med over halvparten av den samlede verdiskapingen i Norge. Det hadde kostet oss mye mer på sikt om vi ikke hadde tatt oss råd til å innføre disse krisetiltakene, sier Dagenborg.

– Hvordan kan dette utvikle seg hvis krisen blir langvarig?

– Mange av krisetiltakene som er vedtatt innebærer egentlig en utsettelse av skatter og avgifter. Jo lenger man skyver disse utgiftene foran seg, jo vanskeligere blir det jo å komme seg på beina igjen.

