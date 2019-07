Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) reagerer på Jonas Gahr Støres (Ap) milliardløfter. Eldre- og helseminister Sylvi Listhaug (Frp) mener det trist at Støre ikke nevner eldreomsorg. Foto: Krister Sørbø, Thomas Andreassen og Tore Kristiansen

Høyre og Frp går til motangrep på Støre

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) lurer på hvor mye ytterligere Jonas Gahr Støre (Ap) har tenkt å skru opp skatten etter nye milliardløfter.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– I valgkampen lovte Støre å øke skattene med 15 milliarder. Siden den gang har Arbeiderpartiet kommet med nye løfter. Penger vokser ikke på trær. Så hvor mye utover 15 milliarder kroner har Støre tenkt å øke skattene med?

Det lurer Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner (H) på.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sparket i gang valgkampen i helgen – og i et intervju med VG tok til orde for mer skatt til de med formue og høye inntekter, som skal finansiere Aps løfter om gratis SFO, gratis skolemat, faste stillinger og ren luft i byene.

– Vi har to til tre milliarder mer til kommunene i våre budsjetter, fordi vi ikke har skattekutt som vår prioritet, sa Støre i intervjuet.

I valgkampen i 2017 gikk Støre til valg på å øke skatten og tjene inn 15 milliarder kroner. Rundt halvparten av skatteøkningen skulle legges på høye inntekter og formuer. Samtidig rammer Støres skatteplan 210.000 norske pensjonister.

Sanner påpeker også at Støre bruker pengene flere ganger, og at budsjettet deres ikke går opp.

– Samtidig er det et paradoks at Arbeiderpartiet stemmer imot kostnadsbesparende prosjekter som jernbanereformen og Nye veier, men heller vil øke skattene, avslutter Sanner.

– Vi har høyere ambisjoner

Jonas Gahr Støre mener Sanner forsøker å få debatten vekk fra det faktum at Høyre har lavere ambisjoner enn Arbeiderpartiet både for unge og gamle.

– Dette er typisk Høyre som igjen setter det ene opp mot det andre. Med vårt opplegg kan vi få til langt flere satsinger enn Høyre, fordi vi ikke prioriterer pengene på skattekutt til dem med mest fra før, sier Støre.

– Hva med eldreomsorgen?

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) kritiserer Jonas Gahr Støre (Ap) for å prioritere gratis skolemat til barn.

– Støre snakker om å finansiere mat til barn på skolen. Det er foreldrenes ansvar, kontrer eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Eldreministeren sier de står overfor enorme utfordringer knyttet til den økende eldrebølgen.

– Det er langt viktigere å prioritere mat til eldre på sykehjem som ikke klarer å lage mat selv, og få opp kvaliteten på det som serveres, sier Listhaug.

Hun legger til:

– Støre nevner ikke eldre med ett ord i intervjuet med VG. Eldre er tydeligvis ikke en sak for Arbeiderpartiet. Det overrasker meg, sier en tydelig opprørt eldreminister.

Fikk du med deg denne? Frp-Siv inviterer til spleiselag for egen mat på hjemmet

Jonas Gahr Støre avviser kritikken fra eldreministeren. VG bekrefter også at Støre nevnte eldreomsorg, men at det ikke var temaet for intervjuet.

– En god offentlig eldreomsorg for alle eldre med ulike behov er en av våre aller viktigste valgkampsaker, som jeg nevnte på hvert eneste stoppested i helgen, avslutter Støre.

Publisert: 28.07.19 kl. 21:56