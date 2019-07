ÅPNER FOR EXIT: Frp kan ikke bli i regjering hvis de ikke får gjennomslag i bompengeforhandlingene, mener Frank Sve. Foto: Frode Hansen

Frp-Sve mener at Frp må ut av regjering før valget hvis bompengeforhandlingene mislykkes

Landsstyremedlem og leder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, sier Frp bør gå ut av regjering før kommunevalget, hvis de ikke får gjennomslag i bompengeforhandlingene med de andre regjeringspartiene.

Oppdatert nå nettopp

Med elendige målinger og en uløst bompengekrise i partiet går Fremskrittspartiet (Frp) en utfordrende høst i møte. Kun 7,6 prosent vil stemme på Frp i kommunevalget, ifølge TV2s partibarometer for juli.

Kriselandsstyremøtet sendte partileder Siv Jensen tilbake til regjeringen med en rekke krav for å stilne bompengeopprøret. Leverer hun ikke, kan det bety slutten for Frp i regjering.

les også Frp-fylkesledere: Må ut av regjering uten bompenge-gjennomslag

– De andre partiene i regjering må skjønne at bompengesaken er så viktig for Frp, at vi er nødt til å få gjennomslag i de forestående forhandlingene om bompenger, som regjeringspartiene skal ha i tiden fremover. Jeg håper landsstyremøtet vårt midt i august kan få lagt et resultat på bordet, som vi kan forholde oss til, sier landsstyremedlem og leder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve.

les også Siv og Sylvi går til bompenge-angrep

– Hva skjer hvis dere opplever at forhandlingene ikke gir dere godt nok gjennomslag?

– Da mener jeg vi bør gå ut av regjering. Jeg ønsker det ikke, men det er riset bak speilet: Det er ingen tom trussel, det er reelt.

– Hvis det kommer en slik avklaring midt i august, som viser at dere ikke har fått gjennomslag for deres krav: Mener du at dere bør ut av regjering før kommunevalget 9. september?

– Ja, det er min oppriktige oppfatning.

Ut mot Elvestuen

Sve understreker at det er en løsning han ikke ønsker.

– Jeg er av den oppfatning av at vi har fått og får mer igjen for å sitte i regjeringen, blant annet i en kraftfull satsning på samferdsel og veiutbygging. Men bompengesaken er en så stor utfordring for Frp, at vi ikke kan bli værende i regjering uten at vi får gjennomslag.

– Hva må på plass?

– Jeg vil ikke svare på det, fordi helheten vil bli viktig.

Sve sier kampen mot skatter og avgifter vår hovedårsaken til at han valgte Frp.

– Ja, det var det og bompengekampen er i den sammenhengen veldig viktig for meg – for bilistene og våre velgere.

Han er oppgitt over Venstres klimaminister, Ola Elvestuen, som nylig gikk ut i Dagbladet og strammet til norsk klimapolitikk.

– Det går over stokk og stein. Det sier ganske mye at statsministeren måtte ut og justere det han sa.

les også Raymond Johansen: Siv Jensen lyver

– Smerter

Frp-velgernes lojalitet synker, ifølge Poll of polls gjennomsnittsberegning av Norstats målinger for NRK. Fra 70,2 prosent i september 2018 til 59,3 prosent i juni. Også Tone Ims Larssen, fylkesleder for Oslo Frp, åpner for regjerings-exit.

– Dette smerter og gjør vondt. Vi straffes for at vi har lagt til side de store sakene som er viktig for våre velgere.

– Må Frp ut av regjering hvis valgresultatet blir under åtte prosent?

– Vi må i hvert fall vurdere det og diskutere det.

Siv Jensen sa til VG før helgen at hun håper å være i mål med forhandlingene, helst så tidlig som mulig i august.