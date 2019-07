VAKKER OG HVIT: Den vennlige hvithvalen «Hvaldimir» dukket opp i havnebassenget i Hammerfest i april. Mange teorier har versert om opphavet til hvalen, som var utstyrt med sele og var svært tam. Foto: Håvard Hesten

«Hvaldimir» har dratt fra Hammerfest

Den populære hvithvalen «Hvaldimir» har forsvunnet fra havnen i Hammerfest. Norwegian Orca Survey er redd for at hvalen ikke vil klare seg på egen hånd.

Det var fredag ettermiddag at Norwegian Orca Survey (NOS), som har tatt på seg å passe på «Hvaldimir», oppdaget at hvithvalen ikke lenger befant seg i havnebassenget i Hammerfest.

Richard Karoliussen i NOS tror «Hvaldimir» har fulgt etter en båt ut fra havnen.

– Vi har fått noen tips om at han kan ha fulgt etter en saktegående båt som har fanget oppmerksomheten hans. Da er han ikke i stand til å finne tilbake til Hammerfest av seg selv, sier Karoliussen til VG.

På sosiale medier har lokalbefolkningen i går kveld tipset om at hvalen har blitt observert utenfor øya Seiland i Hammerfest kommune. Karoliussen bekrefter at «Hvaldimir» nå befinner seg i Kårhavn, vest for Hammerfest by.

– Vi drar ut med båten vår nå, og prøver å få han med oss tilbake. Han blir nok å følge etter, sier Karoliussen.

Ettersom «Hvaldimir» er tam og oppfostret av mennesker, er han ikke i stand til å finne mat eller å ta vare på seg selv. Dermed blir bekymringen at han kan havne i et område uten hverken mat eller mennesker som kan passe på.

– Utifra bildene jeg har sett kan kanskje Kårhavn være et bedre og roligere sted for han å være. Men det er mye logistikk for å få flyttet på både maten og boplassen, så inntil videre vil vi ha han i Hammerfest. Han er jo også sosial og glad i mennesker, men risikomessig er det nok bedre å få han flyttet til en liten havn, sier Karoliussen.

Publisert: 20.07.19 kl. 11:07