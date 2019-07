Tog manglet aircondition - fikk problemer i varmen på Rorøsbanen

Kjellfrid Nordvang (79) satt flere timer i et tog uten aircondition og muligheter for lufting. – Svetten rant på alle sammen. Det var helt forferdelig.

Nordvang skulle ta toget til Asker med avgang fra Os i Hedmark klokken 12.28 onsdag.

Til hennes store fortvilelse fungerte ikke aircondition i vognen der hun satt. Det var heller ikke tilstrekkelige muligheter for lufting.

– Gradestokken viste 37 varmegrader inne i vognen. Det fantes ikke luft inne på det toget, sier hun.

– Måtte kle av barna

Hun forteller at flere av de andre passasjerene var oppgitt over den manglende luftingen i vogna.

Ifølge Nordvang var en familiefar nødt til å kle av barna sine for at de ikke skulle bli overopphetet.

– Han holdt barnet opp mot det lille vinduet, men de fikk ikke luft. Svetten rant på alle sammen og vi viftet med servietter for å prøve å kjøle oss ned. Dette er ikke bra for barn og eldre.

På grunn av tekniske problemer måtte toget stoppe på Koppang. Men også det nye toget passasjerene ble overført til, fikk problemer.

Vy sier varmen var en medvirkende årsak til at toget måtte rygge tilbake til Elverum da det var på vei mot Hamar.

Nordvang hevder at passasjerene ikke fikk informasjon om hvordan de skulle komme seg videre fra Elverum.

– Der stod vi uten informasjon og ble til slutt nødt til å ta en rutebuss til Hamar, sier Nordvang.

Når VG snakker med Nordvang ved 22-tiden onsdag kveld, har hun fortsatt ikke kommet seg hjem.

VY: – Bare å beklage

Vy erkjenner at de onsdag har hatt problemer med aircondition på togstrekningen mellom Os og Hamar.

– Det har vært en varm og utfordrende dag for reisende på Rørosbanen. Vi har stor forståelse for at det ble veldig varmt å sitte på toget. Det er bare å beklage, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Scholz sier videre at de nå gjør alt de kan for å reparere toget.

Kommunikasjonssjefen er også kjent med at det var mangel på alternativ transport for passasjerene som måtte gå av i Elverum på grunn av tekniske problemer.

Bane Nor arbeider i sommer på flere strekninger på Østlandet, som gjør at passasjerer må benytte seg av buss for tog.

– Veldig mange busser allerede er i sving for å kjøre alternativ transport. Derfor er det utfordrende å få tak i busser, samtidig som det også er ferietid. Når vi først får tak i busser og taxi har det tatt lang tid for de reisende. Dette er en utfordring som vi bare må beklage.

Bane Nor sier at jernbaneprosjektene på Østlandet er så mange, at det kan bli buss for tog hver eneste sommer i over ti år.

Publisert: 24.07.19 kl. 22:32