PÅ BOLIGJAKT: Studentene Edin Alijagic (19), Mathias Laudd (19) og Eirik Dalen Nyrén (18) har tatt turen fra Sandefjord for å gå på visning på Majorstuen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Over 6000 i studentboligkø i Oslo: Må lete på det private markedet

Over hele landet står tusenvis av studenter i boligkø. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus oppfordrer studentene til å være aktive og lete etter bolig i mange kanaler.

Tirsdag var hovedopptaket fra Samordna opptak klart. Totalt har 99.319 søkere fått tilbud om studieplass.

Samtidig står tusenvis av studenter på venteliste for studentbolig over hele landet.

Kun 14.52 prosent av studentene i Norge har muligheten til å bo i studentbolig i år, viser NSOs studentboligundersøkelse for 2019, som ble offentliggjort torsdag.

– Det mangler fortsatt 14.351 studentboliger for å nå målet om at 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, til VG.

– Studentboliger føles usikkert ut

En av dem som ikke fikk studentbolig er Jarl-Robin Bjerkgård Evensen (27).

Han og kjæresten søkte studentbolig i mars via Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For å øke sjansen for å få studentbolig søkte de på seks ulike steder.

FIKK IKKE: Jarl-Robin Bjerkgård Evensen (27) søkte studentbolig via Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i mars, men har ennå ikke fått svar. Foto: Privat

Innflyttingsdato satte de til 15. juni.

– Da datoen nærmet seg, og vi fortsatt ikke hadde hørt noe fra SiO, bestemte vi oss for å lete på det private leiemarkedet, sier Evensen.

Der løste boligsituasjonen seg raskt. I løpet av en helg var de på visning og fikk leilighet.

– Studentboliger er et veldig godt tilbud med tanke på pris, men det føles likevel usikkert ettersom man ikke vet om eller når man får bolig. Dette gjør at det private markedet for oss ble et bedre alternativ, sier Evensen.

6737 på venteliste – begynner å bli fullt

Per 15. juli var det 6373 søkere på venteliste for studentbolig hos SiO til semesterstart, ifølge kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

– Det begynner å bli ganske fullt, men det er fremdeles en del som endrer studieplaner eller takker nei av andre grunner, og vi fortsetter å sende ut tilbud. Samtidig oppfordrer vi studentene til å være aktive og lete etter bolig i mange kanaler, sier Langeland.

«Kappløp» om leilighetene

Sola skinner i hovedstaden, og VG er med på visning i Bogstadveien.

Magnus Christensen og Vesla Rosseland Nicolaisen i Utleiemegleren merker stor pågang på de få leilighetene som ligger ute, spesielt etter helgen da søkerne til høyere utdanning fikk svar på studieplass.

Flere uttrykker sin interesse for boligen denne dagen. Vesla Rosseland Nicolaisen sier til VG at hun har fått interessentskjema av rundt 20 forskjellige personer.

– Studenter ønsker standard og en grei leiepris. Denne leiligheten har separat stue og kjøkken, da er det muligheter for å bo tre stykker sammen og bruke stua til et soverom, sier Nicolaisen.

Blant de interesserte er Mathias Laudd (19), Edin Alijagic (19) og Eirik Dalen Nyrén (18) som har tatt turen til Oslo fra Sandefjord denne dagen for å gå på visninger. Til høsten skal de begynne på studier i Oslo.

Leiligheten er midt i blinken for dem, ettersom de vil bo sammen i kollektiv. Men de beskriver boligjakten som et «kappløp», med mange interesserte.

FORHÅPENTLIGVIS KOLLEKTIV: Mathias Laudd (19), Edin Alijagic (19) og Eirik Dalen Nyrén (18) er på boligjakt i Oslo, etter å ha kommet inn på studier der. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Man må skille seg ut

Studenter bør forberede seg godt til boligvisning på det private leiemarkedet, ifølge megler Magnus Christensen.

– Lag bolig-CV, her bør kunne vise til referanser. Ta også med dokumentasjon på inntekt. Jo mer informasjon vi får, desto bedre stiller du i en utvelgelsesprosess, sier han.

– Dette minner litt om en jobbsøknad? Er det vanskeligere for studenter på leiemarkedet?

– Man må skille seg ut dersom man vil ha de beste leilighetene. Man må bli likt og gjøre et godt inntrykk. Det er lett å falle litt i mengden, så send oss gjerne en e-post før visning med bilde og informasjon, så husker vi deg bedre.

Så mange har søkt studentbolig

VG har spurt studentsamskipnadene om hvor mange studenter som står på søkeliste for studentbolig i noen av de største studiestedene i landet.

Antallet for hver av campusene står i parentes.

Norges arktiske studentsamskipnad: Totalt står 1783 studenter på søkeliste for studentbolig. Campus Tromsø – inkluderer Svalbard (1617), Campus Narvik (37) Campus Harstad (73), Campus Finnmark (53).

Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet: Totalt står 2507 studenter på søkeliste for studentbolig. Bergen (2085), Sogndal (172), Førde (30), Haugesund (121) og Stord (98).

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: Totalt står 3000 studenter på venteliste. Trondheim (2000), Gjøvik (350) og Ålesund (cirka 150).

Studentsamskipnaden i Agder: I Kristiansand og Grimstad står totalt 678 studenter på søkeliste for studentbolig.

Kilder: Studentsamskipnadene på forespørsel fra VG.

Publisert: 28.07.19 kl. 11:55