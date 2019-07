Måtte hentes ned: To franske turister risikerte livet i den norske fjellheimen

De to franske turistene synes en tur til den svært rasutsatte Bøyabreen i Fjærland fristet. En turguide i nærheten måtte få dem vekk.

Nå nettopp

– Først ropte jeg og hoiet til de i ti minutter. Da den ene personen begynte å kravle inn i en hule i breen, måtte jeg løpe og hente de, sier Janne Merete Bøyum til VG.

Hun jobber som guide ved Norsk bremuseum i Sogn og Fjordane.

Det var NRK som først omtalte hendelsen.

De to franske turistene hadde tatt av seg skoene og passert en elv for å komme seg opp på breen. I tillegg hadde de passert et varselskilt.

– Det er jo ikke ulovlig, men veldig farlig å gå i området. Det er derfor det er hengt opp fareskilt. Det er heller ingen åpenbar turvei dit, sier Bøyum.

Slike skilt står plassert ut ved Bøyabreen i Fjærland, hvor de franske turistene tok seg opp på breen. Foto: Janne Merete Bøyum

– Sjokkert

Turguiden opplever nesten daglig at turister tar seg for nære rasutsatte områder ved breene.

Senest ved 11- tiden onsdag opplevde hun to turister som satt på en stein rett under breveggen ved Supphellebreen.

Da til tross for signalgule skilt som advarer mot å gå nære breen.

– Jeg blir helt sjokkert over hvor uvitende folk kan være, og at de ikke respekterer naturen. Folk tenker mer på å få tatt fine bilder, enn sin egen sikkerhet, og går dermed forbi fareskilter, sier Bøyum.

Turguide Janne Merete Bøyum, ser daglig turister som tar seg for nære rasutsatte steder. Foto: privat

Hun tror turistene ser skiltene, men at de tenker det ikke er så farlig i dag som breen ser stille ut. Men isen er i bevegelse, selv om den ser stille ut.

Ved Florø, som også ligger i Sogn- og Fjordane, måtte politiet og redningshelikopter ut å hente ned et turfølge i ettiden i dag, onsdag.

– To fjellvante nordmenn har satt seg fast, og kommer seg hverken opp eller ned. Et helikopter fra Hovedredningssentralen er nå på plass for å heise de opp, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal- politidistrikt, Sindre Molnes.

– Ber turister skjerpe seg

Også i Lofoten har det vært flere redningsaksjoner så langt i sommer, skriver Dagbladet.

I løpet av én dag fikk politiet to meldinger om folk som hadde satt seg fast i bratt terreng ved Svolværgeita.

Politiet sier til til avisen at de ber turister og turgåere om å ta sine forholdsregler.

– I Lofoten generelt er det en del turister og folk ellers som skader seg eller trenger hjelp eller støtte for å komme seg ned. Vi skal bruke naturen, men bruk den med vett og forstand. Folk må ikke begi seg ut på noe de ikke takler selv. Det gjør folk i stor grad, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt til Dagbladet.