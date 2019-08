BLOMSTER: Flere har lagt ned blomster ved boligen til den drepte Foto: Hallgeir Vågenes

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept i terroristens bolig

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som var den terrorsiktedes stesøster, ble funnet drept etter angrepet på Al-Noor-moskeen lørdag.

Som toåring ble Ihle-Hansen adoptert fra Kina, og hun var 17 år da hun ble funnet drept på den terrorsiktedes adresse. De to hadde ingen felles foreldre, og hun omtales av politiet som den antatte gjerningsmannens stesøster.

De to delte adresse på Eiksmarka i Bærum.

I tillegg hadde den siktede en leilighet i Oslo.

Rektor: – Tragisk

Ihle-Hansen skulle etter planen begynne i andreklasse på Sandvika videregående skole.

VG har tidligere snakket med rektor Ann Hege Jerve ved skolen, som syntes det var en tøff beskjed å få.

– Først og fremst synes jeg dette er veldig tragisk. Det er en alvorlig hendelse og det går inn på oss. Tankene mine går til foreldrene og familien.

Hun fortalte at elevene vil bli godt ivaretatt fremover.

– Vi skal ha fokus på det å være sammen og skape trygghet, være rause mot hverandre, og vise varme og respekt

Siktet for terror og drap

I tillegg til drapet på sin 17 år gamle stesøster er Manshaus også siktet for terror. Siktelsen ble utvidet tidligere mandag.

– Siktelsen er endret til å omfatte terror. I tillegg er han siktet for drap, sa Grete Lien Metlid, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, til VG.

Manshaus ble klokken 13.15 fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Han erkjenner ikke straffskyld. Etter ønske fra sin klient fortalte hans forsvarer Unni Fries at hun la ned begjæring om at han skulle løslates.

– Han ønsker ikke å sitte i fengsel, sa Fries.

Manshaus smilte i det han satt seg ned i rettslokalet, og blåveis rundt begge øynene og sår og merker nedover halsen, viste at han bar preg av basketaket som oppsto lørdag ettermiddag inne i moskeen.

Publisert: 12.08.19 kl. 17:42