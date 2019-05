NY BOM VED BYGDØY: Selv elbilister på Bygdøy i Oslo må fra 1. juni betale når de passerer denne nye bom-bjelken ved Bygdøy-lokket. Bommen på bildet er en av 38 nye bomstasjoner i Oslos indre bomring. Foto: Aleksander Krogsvold Johansen / NTB scanpix

Også elbilene må betale: Tre av fire bilturer i Oslo blir «bomtur»

Etter 1. juni skal tre av fire bilturer i Oslo belastes for bompenger, beregner Oslopakke 3-sekretariatet. Hovedårsaken er de 38 nye bomstasjonene i den nye indre bomringen.

Nå nettopp







Målet er at flere Oslo-bilister må ta sin del av regningen for ny T-banetunnel, ny Fornebubane og andre store samferdselsprosjekter i Oslo-området.

Det bekrefter leder Terje Rognlien i sekretariatet for Oslopakke 3.

les også Ny sjokkmåling: Bompengepartiet er størst i Bergen

– Analysene våre viser at tre av fire bilturer i fremtiden vil treffe på en bom etter at vi 1. juni innfører den indre bomringen, sier Rognlien til VG.

* Her finner du plasseringen av de nye bomstasjonene.

BYGGER SAMFERDSEL: Terje Rognlien er sekretariatsleder for Oslopakke 3, som innebærer bompengefinansiering og utbygging av store samferdselstiltak som ny T-banetunnel, Fornebu-bane og ny E18 i Bærum og Asker. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Elbiler må betale

Situasjonen i dag er at halvparten av bilturene i hovedstaden belastes med bompenger. Med vesentlig flere bomstasjoner og bombetaling også for elbiler fra 1. juni, så øker bompenge-belastningen for flere.

Priser uten rabatt personbiler Osloringen utenom rush: Bensinbil: 21 kr. Diesel: 25 kr. Nullutslipp/el: 5 kr. I rush: Bensinbil: 28 kr. Diesel: 31 kr. Nullutslipp: 10 kr. Indre ring utenom rush: Bensin: 17 kr. Diesel: 19 kr. Nullutslipp: 4 kr. I rush: Bensin: 21 kr. Diesel: 23 kr. Nullutslipp: 8 kr. Bygrensen utenom rush: Bensin 21 kr. Diesel: 25 kr. Nullutslipp: 5 kr. I rush: Bensin: 28 kr. Diesel: 31 kr. Nullutslipp: 10 kr. (Kilde: Fjellinjen/Oslopakke 3) Vis mer vg-expand-down

– Hvorfor må også elbilistene nå betale i bommene?

– Med den mengden elbil-passeringer vi har, og at også de tar plass og sliter på veien, så er det nok rettferdig at også de betaler. Men de får veldig moderate satser. En bil er en bil, konstaterer Rognlien.

les også Her står bom-omkampene: Drammen, Jæren og kanskje Tromsø

Slik blir den nye bomhverdagen for bilister i Oslo og omegnskommuner som Bærum, Asker, Lier, Drammen, Follo-kommunene og Romerike:

Indre bomring:

38 nye bomstasjoner på utsiden av «Ring 2» i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud.

Betaling i begge kjøreretninger.

Osloringen:

22 bomstasjoner i dagens eksisterende bomring i Oslo.

Betaling i begge kjøreretninger.

Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag.

Bygrensen

23 nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo/Romerike pluss de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum.

Betaling i én kjøreretning - inn mot Oslo.

KJØR-SAKTE-AKSJON: En av mange aksjoner mot stadig økende bompengesatser fant sted i sneglefart på E18 ved Sandvika i juni i 2018. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Tett bomring

Oslo, Akershus og Vegvesenet har med sine tre bomringer rundt hovedstaden lagt vekt på at det skal være bortimot umulig å snike seg unna bommene.

– Poenget er at dersom du skal ha en bomring, så må den være tett. Bilister finner de smutthull som er, derfor er det viktig å få dette systemet tett, sier Terje Rognlien.

les også Slik vil Støre løse bomkrisen: – Riv bommene

Prissystemet i de tre ulike bomringene rundt Oslo, er svært detaljert.

Men grovt sett må atskillig flere bilister betale i bommene enn tidligere. I to av bomringene skal det betales i begge retninger til halve prisen av dagens betaling i én retning.

Samtidig øker rabatten for alle privatbiler med bombrikke fra 10 til 20 prosent. Rabatten fjernes imidlertid for tunge kjøretøy, går det frem av informasjonen fra Oslopakke 3 og Fjellinjen.

Samme prisnivå som før

Direktør Anne Karin Sogn i Fjellinjen, som driver bomstasjonene, er veldig opptatt av at flest mulig bilister skaffer seg bombrikke og autopass-avtale.

les også Erna Solberg: Forstår at folk reagerer på høye bompenger

– Da vil prisnivået i bomringen bli omtrent det samme som før 1. juni. Førere av elbiler og en del oslobeboere vil måtte betale mer enn i dag, sier Sogn til VG.

Hun registrerer at det folk lurer mest på før innføringen av det nye bompenge-regimet 1. juni, er om bombrikkene fortsatt vil fungere – og nye priser innebærer for dem.

Fjellinjen har laget en egen bompenge-kalkulator.

les også Det er byfolk som klager

Der kan folk flest i detalj se hva en biltur i Oslo-området vil koste. Nytt fra 1. juni er det også at det innføres en timeregel for førere med brikke i indre bomring og Osloringen.

Det medfører at bilister kan passere flere ganger i begge bomringene i løpet av en time, men betaler bare en gang. Bilisten belastes for den høyeste bomtaksten som er registrert i løpet av den timen.

Egen bomliste i Oslo

Førstekandidat Bjørn Revil på valglisten til Folkeaksjonen nei til bompenger i Oslo, vil helst rive ned samtlige bommer som er kommet opp i byen.

– Vi ønsker å fjerne samtlige av de nye bomstasjonene som tas i bruk 1. juni. Bompengebetaling er veldig usosialt. I Norge finnes det store verdier. Innkreving av bompenger er overflødig, sier toppkandidat på «Folkeaksjonen Nei til bompengers» valgliste i Oslo, Bjørn Revil til VG.

BOM-MOTSTANDER: Bjørn Revil er førstekandidat på Folkeaksjonen Nei til bompengers valgliste i Oslo. Foto: Privat

– Hva mener du da skal skje med prosjekter som ny T-banetunnel, ny Fornebubane og ny E18 ved å kutte ut bompenger i en allerede vedtatt avtale?

– De partiene som har vedtatt dette burde ha valgt en annen finansieringsplan. Man bør bruke kommunale penger mer effektivt og riktig. Det sløses for mye med offentlige penger, svarer Revil.

Han tror hans egen valgliste vil øke kraftig i oppslutning etter 1. juni.

På VGs mars-måling i Oslo var Folkeaksjonen Nei til bompenger i Oslo knapt synlige, og inne blant «andre» med 1,5 prosents oppslutning.

Publisert: 22.05.19 kl. 15:54