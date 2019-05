Bekymret for at «Hvaldimir» ikke klarer seg

«Hvaldimir» trenger rundt 30 – 40 kilo fisk hver dag. Det er ikke sikkert at hvithvalen får i seg så mye mat i ved kaia i Hammerfest og den er blitt tynnere. Forskere er bekymret om den vil overleve.

Fiskeværet Tufjord nord for Hammerfest ble plutselig satt på verdenskartet da den samme etter at den hvite hvalen med seletøy dukket opp i slutten av april. Den ble raskt en yndling på stedet og satte tydeligvis pris på oppmerksomheten og ikke minst maten den fikk av snille folk på stedet.

Hvithvalen fikk raskt navnet «Hvaldimir», på grunn av mistankene om at den var en rømt russisk spionhval.

Men nå begynner forskerne å bli bekymret for om «Hvaldimir» som når holder til utenfor Hammerfest klarer å få i seg nok føde for å overleve.

Martin Biuw er forsker ved Havforskningsinstituttet, spesialist i sjøpattedyr. Han har sett videoene av «Hvaldimir» og ut fra det tror han at hvithvalen er kvikk og i fin form.

– Dersom den hadde sett mer sløv og tynn ut, hadde det vært tegn på at den hadde vært i dårlig form. Men jeg ser ingen tegn til det foreløpig, sier Biuw til VG.

FORSKER: Martin Biuw er spesialist i sjøpattedyr i Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Bør ikke mates

Ifølge Havforkningsinstituttets nettsider lever hvithvalen langs kysten, nær iskanten og i råker langt inne i isen i Arktis. Den er veldig vanlig rundt Svalbard, hvor den er vår mest tallrike hvalart.

På Svalbard finner hvithvalen mye av maten sin fremfor øygruppens mange isbreer. Hvithvalen føder sine unger i løpet av sommerhalvåret. Forventet levealder for hvithval er 80 år.

– Vil den kunne leve av den maten den får eller finner i havnebassenget?

– Det er vanskelig å si. Den blir jo foret med fisk av folk der oppe, og som hval vil den kunne spise de fleste fiskeartene som finnes i området der. Men den er nok genetisk og geografisk sett spesialisert på å finne mat langs pol-kysten og ved isbreene, sier Biuw.

Men problemet er at den ser ut til å trives godt der den er og det er dessuten frykt for at den kan ha mistet jaktegenskapene sine.

– Ja det er mulig. Særlig hvis den ble fanget som veldig ung. Det er det vi er mest bekymret for og dersom den ikke er i stand til å jakte på egen hånd vil den ikke klare seg i lang tid, sier han.

– Hva skal folk gjøre? Mate den eller ikke?

– Den bør ikke mates. Det er Fiskeridirektoratets klare anbefaling å la den være i fred og ikke fore den. Jeg skjønner at dette er vanskelig for folk. Men det er absolutt best for hvalen at den får være i fred slik at den kanskje drar ut mot havet.

Hvor vil den dra?

Hvis hvalen ikke blir foret eller finner fisk der den er må den nemlig flytte på seg.

– Men hvis den har levd i fangenskap i hele sitt liv er det vanskelig å si hvor den drar. Om det er øst, vest, nord eller sør. Det vil trolig avhenge av når den er funnet. Dersom den er fanget i voksen alder, vil den trolig finne tilbake til området der den ble fanget.

Nyfødte hvithvaler er rundt 140 cm lange og veier 50–60 kg og blir raskt mørkegrå, ifølge Norsk polarinstitutt. Etter hvert blir de gradvis lysere i fargen og til slutt ender de opp som helt hvite. Hunnene blir hvite i 14-årsalderen, hannene når de er rundt 20 år gamle.

Sånn sett kan det jo være et håp om at «Hvaldimir» ble fanget etter at han ble 20 år og således har lært å jakte mat.

– Hvor mye mat trenger den pr. dag?

– Tommelfingerregelen er to-tre prosent av kroppsvekt pr. dag. De veier mellom 1200–1500 kilo som voksne og det betyr at den vil trenge mellom 25 og 45 kilo mat hver dag, sier Biuw. Og det er jo mye dersom den skal overleve på mat fra folk.

Forskeren sier det er vanskelig å si hvor gammel den er men at den ser ut som et fullvoksent dyr.

– Jeg er urolig

– Er du redd for hva som vil skje med «Hvaldimir»?

– Ja, jeg er urolig fordi den er så tillitsfull og tiltrekker seg mennesker som den gjør. Det tyder på at den vil slite med å tilpasse seg et liv i havet, sier han.

Biuw mener den beste løsning er på sikt å flytte den til et akvarium, dersom den blir værende i området utenfor Hammerfest.

– Er det mulig å flytte den til Svalbard?

– Det er ikke så enkelt. Hvaler lever i samfunn og bruker lyd til å kommunisere. Dersom den blir flyttet til et område med en populasjon hvor den ikke hører hjemme, kan den det for skje at den ikke er velkommen der.

«HVALDIMIR»: Her er hvithvalen med seletøy da den dukket opp i Tufjord i slutten av april i år. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet

les også «Militærhvalen» trives tilsynelatende i Tufjord

– Fortsatt merker etter selen

Jørgen Ree Wiig, marinbiolog og inspektør i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste tror ikke hvithvalen er i stand til å dra ut på egen hånd.

Wiig er kommet til Hammerfest i dag og sammen med Norwegian Orca Survey skal de undersøke mer om hvalen og finne ut hvordan den oppfører seg og hva den spiser.

Han forteller at de har sett Hvaldimir i havnebassenget og at han har endret seg på den korte tiden siden den først dukket opp i slutten av april.

– Den er tynnere enn da vi frigjorde den fra seletøyet. Den har fortsatt merker etter selen og den har nok sittet på for lenge. Men den virker å være i godt humør, og er glad i oppmerksomheten den får fra folk, sier Wiig.

FOLKEMENGDE: Det var mange skuelystne på kaia i Hammerfest i dag. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

Skal ha fått fiskekaker

Han sier hvaler er sosiale dyr og når de ikke har artsfrender rundt seg, som «Hvaldimir», så trekker de mot mennesker.

– Det blir litt som med hunder. Bortsett fra at i forhold til hvalen er det vi som er hunden. Vi er hvalens underholdning, sier han.

Ree Wiig presiserer at folk ikke skal mate den.

– Jeg har ikke sett at noen har matet den, men har hørt at den er blitt gitt fiskekaker og det er ikke bra for den.

Han forteller at de har forsøkt å gi hvalen fiskefilet, men han ville ikke ha det.

– Bekymret

– Han vil nok helst ha hel fisk. I fangenskapet er han nok blitt foret med sild og det er også den fisken som han spiser i havet.

– Hva skjer når vinteren kommer?

– De liker seg best i isvann og om vinteren er det masse sild i fjordene. Nå på sommeren er silda ute i havet men til vinteren kommer den innover.

TETT PÅ: Hvaldimir har fortsatt merker etter selen han hadde på seg da han dukket opp ved Rolvsøy i april. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

– Er du redd for at hvalen ikke vil klare seg?

pullquote – Ja, jeg er bekymret for at den ikke klarer seg.

Ree Wiig tror ikke den drar ut til havs, men blir værende i Hammerfest-farvannene.

I likhet med Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet mener han at den beste løsningen kan være at «Hvaldimir» blir sendt til et akvarium.

