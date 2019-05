DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) om lag to timer før hun trolig ble drept. Foto: POLITIET

Fant Sunniva (13): – Alt var så surrealistisk

JÆREN TINGRETT (VG) Mandag vitner kvinnen som fant Sunniva Ødegård, tiltaltes far og onkel i rettssaken mot den 18 år gamle mannen.

I dag fortsatte rettssaken mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) 29. juli i fjor. Tiltalte var 17 år da drapet skjedde.

Det første vitnet er moren til vennen Sunniva var på besøk hos kvelden hun ble drept. Hun forteller at Sunniva gikk fra deres hus rett før rundt 22.30. Midt på natten våknet hun av at sønnen ikke sov, og han fortalte at Sunniva var borte.

les også Varhaug-drapet: Like etter denne selfien ble Sunniva (13) drept

– Rundt 01.30 gikk vi ut for å lete. Sunnivas far hadde vært innom mellom 22.30 og 24.00 og spurt etter henne, sier kvinnen.

Kvinnen er den første som finner Sunniva.

– Det lå en person i veien. Det første jeg tenker er ikke at det er Sunniva, men at det er en kjent person. Jeg skjønte ikke at det var henne. Alt var så surrealistisk, forteller hun.

DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet nært hjemmet på Varhaug på Jæren i august i fjor. Foto: Trond Solberg

«Oh, shit!»

To av de første politimennene på stedet vitner også i retten. Begge er svært preget når de forteller om natten.

Den ene politimannen forteller at hun hadde vært i telefonen klokken 22.30.

– Samtalen ble avsluttet med noe som at hun sa hun var hjemme, og hun avsluttet med «Oh, shit!», sier han.

les også Varhaug-tiltalte: Syklet rundt og så etter folk å drepe

En av de sakkyndige lurer på når politiet fant Sunniva.

– Klokken 03.04, svarer politimannen.

Den andre politimannen sier han kort tid hadde gått forbi der de fant henne.

– Da lå hun ikke der. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier han.

Far og onkel vitner

Tiltaltes far og onkel er også blant dem som vitner mandag.

18-åringen har forklart at han dagen etter drapet ble vekket at faren som hadde funnet klærne hans blodige og fortalt at det var noen som var funnet drept.

Senere forklarte tiltalte at de blodige klærne lå på en lekeplass og at han hentet dem da faren spurte hvor klærne hans hadde blitt av.

Tiltaltes onkel kjørte han så til politiet.

Publisert: 20.05.19 kl. 10:10