DØDE AV RABIES: Birgitte døde mandag kveld på Førde sentralsjukehus. Foto: PRIVAT

Birgitte Kallestad (24) døde av rabies

Hun ble smittet av valp på ferie på Filippinene.

Familien til Kallestad har kommet med en pressemelding, der de informerer om hva som skjedde da hun ble smittet:

– Da det nå verserer mange rykter, velger vi å gå ut med den sanne historien om hva som skjedde.

– Birgitte reiste til Filippinene i februar sammen med flere venner. Da de var ute og kjørte moped, så de en liten hjelpeløs valp i veikanten. Birgitte løftet valpen opp i en kurv, og tok den med hjem. Hun vasket og stelte den og den begynte til hennes glede å friskne til. De lekte med valpen i hagen. Alle i huset lekte med valpen, også familien som bodde i resorten, og naboungene. Etter hvert begynte valpen å bite etter dem på valpevis. Den nappet etter fingrene når de lekte. Alle fikk noen små valpebitt i ferien. Birgitte som selv er helsearbeider gjorde alt hun skulle. De små skrammene var ikke større enn at de ble sterilisert. Ingen av dem hun var sammen med så noe behov for legetilsyn.

– Først etter at hun hadde vært hjemme i Norge i lang tid, begynte hun å bli syk. Ingen koblet de små skrammene fra ferien til sykdommen, aller minst henne. Sykdommen utviklet seg videre mens legene kjempet for å finne ut hva som var galt. Hun hadde flere turer til legevakten, og ble til slutt innlagt. En lege mente at symptomene kunne ligne på rabies. Reisefølget var ikke vaksinert. Det er fordi denne vaksinen ikke er på listen over vaksiner som er påkrevd til Filippinene, med mindre du reiser til områder med dårlig hygieniske og sanitære forhold.

– Vår kjære Birgitte elsket dyr. Vår redsel er at dette skal skje andre som har et varmt hjerte som henne. Vi ønsker at denne vaksinen blir med i programmet for steder hvor det kan være rabies, og at folk blir oppmerksomme på farene. Klarer vi å oppnå dette kan vår solstråles død redde andre.

– Varm hilsen fra familien.

Preget lokalsamfunn

Kallestad døde mandag kveld som følge av virussykdommen. Hun kommer fra Fjell kommune i Hordaland, og var bosatt i Førde kommune. Hun var ansatt i Helse Førde og ved Førde sentralsjukehus.

Elise Bergsagel, leder av psykiatrisk team i Fjell kommune, forteller til VG at Kallestads familie har et godt støtteapparat rundt seg.

– Familien får mye støtte fra nettverk og naboer, fortalte Bergsagel før hun torsdag kveld selv skulle møte familien på det lille tettstedet på Vestlandet.

Også i Førde har lokalsamfunnet vært preget av dødsfallet. Ordfører Olve Grotle forteller at mange har vært opptatt av at en ung kvinne døde av rabies.

– Dette er en dypt tragisk sak som fikk et fatalt utfall. Selv om vi ikke kan forstå det, kan vi nok alle sette oss litt inn i den bunnløse sorgen som de pårørende nå føler på, sier ordføreren til VG.

– Det gjør ekstremt inntrykk at det er ung kvinne, helt i startet av livet, som har fått livstråden kuttet, sier Grotle.

