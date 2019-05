NYE SØK: 15. og 16. mai skal politiet gjøre nye søk etter Trine Frantzen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Politiet skal grave etter svar i Trine Frantzen-saken

15. mai skal politiet gjennomføre graving i det øverste jordlaget på Øvsttun gravplass i Bergen.

– Håpet er å finne Trine Frantzen, slik at familien kan få en grav å gå til, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt til VG.

Fredag opplyser Vest politidistrikt at de har fått på plass de nødvendige tillatelsene til å starte nye undersøkelser av gravplassen på Øvsttun i søket etter Trine Frantzen. Hun har vært savnet i 15 år.

Arbeidet politiet nå vil gjøre er et resultat av tidligere geoskanninger. Salvesen ønsker ikke å kommentere hva skanningene viste som gjorde at politiet besluttet å grave i området.

I april opplyste politiet at de gjennomførte skanning av 12 graver på Øvsttun gravplass i Fana, for å finne ut om det ligger flere i graven enn det skal være.

IKKE FUNNET: Trine Frantzen har vært savnet i 15 år. Foto: Privat

Årsaken til geoskanningen er at gravplassen ligger like i nærheten av adressen der Trine Frantzen sist ble sett I 2004. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

Undersøkelsene vil kun foregå i det øverste jordlaget på gravplassen og skal ikke berøre den opprinnelige gravlagte. Politiet vil ikke åpne graver med kister eller urner.

– Jeg ønsker heller ikke å gå inn på hvor dypt vi kommer til å grave, sier Salvesen.

Politiet opplyser at området for søket betraktes som et kriminalteknisk åsted, og at åstedet vil bli tildekket mot innsyn mens undersøkelsene foregår.

