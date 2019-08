ÅPEN: Eventyreren og seileren Grimsæth får prisen for sin åpenhet rundt egen angst. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Mats Grimsæth får Tabuprisen 2019

Fotografen og foredragsholderen Mats Grimsæth får Tabuprisen for 2019 av Rådet for psykisk helse.

NTB

Nå nettopp

Rådet begrunner tildelingen med at Grimsæth som naturfotograf, seiler, foredragsholder og suksessrik eventyrer med over 16.000 følgere på Instagram, sto fram på verdensdagen for psykisk helse 10. oktober i fjor og fortalte om egen angst.

Grimsæths «åpenhet har ryddet vei for at flere unge, særlig gutter, nå føler seg i stand til å be om hjelp hvis de strever med psykiske belastninger og selvmordstanker», heter det blant annet i begrunnelsen.

– Andelen som rapporterer om psykiske plager i ungdomstiden er høy, og gutter er overrepresentert blant dem som tar sitt eget liv hvert år. Vi tror at mange unge menn ikke snakker om hvordan de har det, og at de derfor oppsøker hjelp altfor sent, eller ikke i det hele tatt. Åpenhet bryter tabuer, og Mats Grimsæth har ved å fortelle sin historie bidratt til at flere ber om hjelp. Åpenhet redder liv, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i en pressemelding.

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

I fjor fikk «Helsesista» – Tale Maria Krohn Engvik – prisen. Andre tidligere vinnere er blant annet Jakob Margido Esp, Kjell Magne Bondevik, Ingvar Ambjørnsen, Gunn-Rita Dahle, Karin Yrvin, Linnéa Myhre og Libe Rieber-Mohn.

Publisert: 27.08.19 kl. 07:57