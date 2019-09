Bård Hoksrud ber staten ta regningen for hundeeiere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Frps Hoksrud vil at staten skal ta regningen for hundeeiere

Frp-politiker Bård Hoksrud sier at staten bør betale regningen for eiere med hunder som er rammet av den hittil ukjente sykdommen.

NTB

Nå nettopp







Stortingsrepresentanten og tidligere landbruks- og matminister er bekymret for den plutselige hundedøden som har preget flere steder i Norge de siste dagene.

– Vi må for enhver pris unngå at folk ikke tar syke dyr til dyrlegen i frykt for å ikke ha råd. Da risikerer vi at enda flere blir smittet, sier han.

les også Pakker kofferten og flykter fra mystisk og dødelig hundesykdom

Råd til hundeeiere På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller og dødsfall anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene: * Begrens nærkontakt med andre hunder. * Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur. * Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært. * Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund. * Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse. * Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses * Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken. Kilde: Anicura, Mattilsynet

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Hoksrud sier at han har vært i kontakt med samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp).

– Mange hundeeiere opplever store ekstraregninger fordi utgiftene til å redde familiens beste venn er langt over hva det hundeforsikringen dekker. De fleste forsikringene har en maksgrense på 30-60.000 kroner. Det kan koste helt opp i 10.000 kroner i døgnet å behandle hundene, sier Hoksrud.

Publisert: 09.09.19 kl. 07:22