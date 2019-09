STENGT: Denne porten har Leif Haave fått kjøre inn hver gang han har stemt. Men i år fikk han ikke lov, og dermed ble det for langt for han å gå til valglokalet. Foto: Frode Hansen

Handikappede Leif (66) fikk ikke komme inn i valglokalet

I 45 år har Leif Haave stemt på Nordstrand skole. I år fikk han ikke kommet inn i valglokalet. Årsaken? En stengt port på skolen.

– I 45 år har jeg stemt her. Da har jeg fått parkere inne i skolegården foran valglokalet. I år fikk jeg ikke lov til det, og porten inn til skolegården var stengt.

Det forteller Leif Haave til VG. Han har Cerebral parese, og er handikappet. Nå er han redd mange handikappede vil la være å stemme, fordi de ikke kommer seg inn til valglokalet.

– Det er altfor langt å gå fra der jeg må parkere nå. Eller så måtte jeg stått ulovlig parkert foran porten, og risikert en bot.

Mellom klokken 7–17 er det nemlig forbudt å parkere foran skolegården, noe som ville gjort gåavstanden kortere for Haave.

– Jeg har sett det er mange som parkerer her og risikerer en parkeringsbot, sier Haave.

– Barn i skolegården

Årsaken til at porten i år må være stengt er grunnet AKS, Aktivitetsskolen i Oslo, sier stemmestyreleder Shaheen Akhtar.

– Det er beskjeden vi har fått fra skolen. At det er AKS i dag, og det betyr at det er små barn på skolen så derfor er det stengt for all kjøring, sier Akhtar.

TILBYR HJELP: Stemmestyreleder ved Nordstrand skole, Shaheen Akhtar, sier de tilbyr alle som ikke kan komme inn i valglokale å stemme utenfor, eller fra bilen. Foto: Frode Hansen

Haave peker derimot på at ved tidligere år har skolen satt opp et sperrebånd slik at barna ikke leker rett foran valglokalet.

VG tok kontakt med rektor på Nordstrand skole, Christian Gulnes, rett før klokken 13 mandag. Han var ikke klar over dette, og sier han umiddelbart vil ordne opp.

– AKS og valget skal kunne foregå samtidig, og skolen skal selvfølgelig være åpen for alle. Jeg skal umiddelbart få ordnet et sperrebånd og få åpnet porten, sier Gulnes da VG tar kontakt.

Tilbyr handikappede å stemme i bilen

Stemmestyreleleder Akhtar på Nordstrand skole peker på rutinene deres om at alle handikappede, og andre som av ulike årsaker ikke kommer seg inn i valglokale, også blir tilbudt å stemme fra bilen.

– Da tar vi med oss valgkortene, urnene, stempler og det er vi som går til dem. De får bistand til å velge i hemmelighet. Vi skal slite, ikke de. Vi tilbød dette til Haave.

Det ønsket ikke Haave. Han påpeker videre at det ikke sto noe skilt om dette ved porten; om hvem man skulle henvendt seg for å få noen til bilen slik at han fikk stemt.

På Valgdirektoratets nettside står det at alle med stemmerett som ønsker å stemme, skal få stemme når det er valg i Norge, og at alle som vil skal få hjelp til å stemme.

Kommunikasjonssjef i Valg i Oslo, Ingvild Åsgård, sier det er skolen VG må kontakte for å få svar på hvorfor det ikke er lov å kjøre frem til valglokalet i skolegården.

– Det er 103 valglokaler i Oslo hvor alle kan stemme både søndag og mandag. I forhåndsstemmeperioden hadde vi 28 valglokaler rundt i byen. I den perioden kunne de som av ulike årsaker ikke kunne komme seg dit - kontakte oss for å stemme hjemmefra, sier Åsgård.

FORBEDRING: Kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård sier de ikke hadde tenkt på å henge opp informasjon om at man kan stemme fra bilen. Det er de glad for å ha blitt gjort oppmerksomme på. Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Forbedringspotensial ved skilting

Når det gjelder skilting og informasjon om at man kan stemme fra bilen, sier hun at der ligger det et forbedringspotensial.

– Vi opplever ikke dette ofte, og vi har rett og slett ikke tenkt på det. Dette er en kontinuerlig forbedringsprosess, og vi ønsker at alle skal få en positiv opplevelse av å stemme, sier Åsgård som er glad de har blitt gjort oppmerksomme på det slik at de kan lære av det.

