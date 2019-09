MILLIARD-FLY: Statsminister Erna Solberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde ble tatt imot for F-35-besiktigelse av stasjonssjef, oberstløytnant Vegard Bøthun, ved luftforsvarets base i Bodø. Foto: David Engmo

Vil kjøpe seks nye kampfly til 4,3 milliarder kroner

BODØ (VG) Statsminister Erna Solberg går stolt foran et splitter nytt F-35 kampfly. Nå vil hun og regjeringen kjøpe seks til.

Hun er på valgkamptur fra Tromsø til Kristiansand i dag og i morgen. Mandag ettermiddag kom hun til Bodø, hvor VG ble med til luftforsvarets base, hvor et splitter nytt kampfly strålte våpenpotent mot henne og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde.

Norge har hittil bestilt 46 F-35 – 12 har allerede kommet. Hun sier de akter å fullføre hovedplanen, som gjør at Norge får 52 slike kampfly, som i hovedsak skal operere fra Ørlandet flystasjon.

– Regjeringen vil i statsbudsjettet for neste år foreslå for Stortinget at man fullfører kampflyanskaffelsen, ved å be om fullmakt til å anskaffe seks kampfly for leveranse i 2024.

Kostnaden for de seks er 4,3 milliarder kroner.

– Dere slukket bompengebrannen med to milliarder kroner i året fremover. Hvordan forsvare å bruke 4–5 milliarder kroner på enda flere kampfly?

– Ingen bakkestyrker klarer seg ute luftstøtte. De skal sikre Norge ved et fiendtlig angrep til våre allierte kan tre støttende til, sier Solberg.

Siste kostnadsberegning viser at samlet investering for de 52 flyene blir på 82,7 milliarder kroner.

– De skal fases inn over mange statsbudsjett og vil ta mye av det økonomiske handlingsrommet?

– Nye kampfly er den største og viktigste investeringen i vår forsvarsevne. Det er en avgjørende kapasitet for å håndtere norsk suverenitet og skape den grad av luftkontroll som er nødvendig i fred, krise og krig. Det er også et viktig bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne, sier Solberg.

– Skal de forsvare Norge primært eller brukes i offensive Nato-oppdrag?

– De skal primært brukes i Norge, men NATO er en del av forsvaret av Norge og vår forsvarsallianse, som vi samarbeider tett med. NATOs kollektive forsvarsevne styrkes.

ROCKY: Statsminister Erna Solberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde foran et av Norges nyeste kampfly. - Jeg synes det er litt rocky, sier Tybring-Gjedde.

Billigere siste fly

Vi står ved ett av de 52 kampflyene som skal overta etter F16-flyene. Den har akkurat ankommet fra basen på Ørlandet og brøler så høyt at intervjuet må utsettes til vi er lenger unna.

– 82,7 milliarder kroner på 52 fly gir et snitt på 1,59 milliarder kroner pr. fly. 4,3 milliarder på seks fly, gir bare en kostnad på 720 millioner kroner pr. fly?

– Det er et veldig forenklet regnestykke, men det er riktig at kostnadene pr. produsert fly går ned når det blir bestilt flere. Anskaffelseskostnadene dekker mye mer enn selve flyene, herunder våpen, tilleggsutstyr og tjenester, sier Erna Solberg.

– Hva skiller 52 fra 46 fly når det gjelder forsvarsevne?

– Antall er vurdert og analysert en rekke ganger. Forsvaret er helt avhengig av 52 fly for å nå de målsettingene som regjeringen og Stortinget har satt for å forsvare landet, sier statsministeren.

Tre til NATO-base på Evenes

De 12 første flyene har ankommet Norge og skal etter planen delta for første gang utenlandsk, på Island til våren.

Stasjonssjef, oberstløytnant Vegard Bøthun, ved luftforsvarets base i Bodø sier de fleste av flyene skal være stasjonert på Ørlandet i Trøndelag.

– Men minimum tre av dem skal til enhver tid være på Evenes og inngå i NATOs beredskap. Det viktig å ha beredskap også lenger nord i Norge, sier han.

– Hvor ofte er norske jagerfly på vingene på grunn av russiske fly som kommer langs våre grenser?

– Det skjer cirka en gang i uken. Vi går på vingene for å identifisere og ha kontroll.

– Rocky

Han sier F35-flyene som har kommet og kommer fremover, skal ha en delvis operativ status, såkalt initiell operativ evne (IOC), frem til de skal være fullt operative i 2022.

Tybring-Gjedde sier hun er stolt over å sitte i en regjering som prioriterer forsvaret av Norge.

– Ja, det er jeg. Vi viser at regjeringen prioriterer forsvaret og bidrar til at NATOs kollektive forsvarsevne styrkes, spesielt i nord.

– Se på den da, sier hun og ser beundrende på det brølende beistet.

– High-tech i verdensklasse. Jeg synes det er litt Rocky.

– Det finnes vel ingen pasifister i den sittende regjering: Dere var enstemmige?

– Nei, det finnes ikke. Heldigvis. Vi var enige.

– Uansvarlig

Til tross for at hovedplanen var å kjøpe inn 52 fly, mener SV-leder Audun Lysbakken at man burde droppe å kjøpe de siste seks flyene.

– Det er dypt uansvarlig å bestille flere fly, når det er avslørt av Bergens Tidende i vår at flyene ligger an til å bli mye dyrere enn det Stortinget til nå har antatt. Jeg mener at her sitter forsvarsministeren på en kostnadsbombe. Hvis den går av, og det viser seg at flyene blir så dyre som vi kan frykte, så vil den kostnadsbomben ramme hele forsvaret knallhardt, og det vil bli sjøforsvaret og hæren som må droppe viktige investeringer fordi regjeringen vil kjøpe flere fly enn vi strengt tatt trenger, sier han til VG.

Han mener også at det uansett er en feilprioritering å bruke mer penger på F-35-fly.

– Det er ikke noen tvil om at vi har en hær som det investeres altfor lite i, og at vi trenger et sterkere sjøforsvar. I tillegg til den store økonomiske risikoen, er det feil prioritering for forsvaret.

Ei heller Rødt-leder Bjørnar Moxnes er særlig imponert over den foreslåtte investeringen.

– Dette ligger an til å bli tidenes største feilinvestering. Norge må kunne forsvare egne grenser, men det er ikke amerikanske angrepsfly tilpasset å gjøre. Dette er kanskje bra for Donald Trump, men dårlig for Norge. Vi har sett en rekke saker de siste årene om feil med jagerflyene og at valutakursen kan sprenge kostnadsrammene.

Publisert: 02.09.19 kl. 22:23







