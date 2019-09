OBDUKSJON: Flere hunder har blitt obdusert ved Veterinærinstituttet, og prøver har blitt sendt inn til laboratorier for å forsøke å gi noen svar på hva den mystiske sykdommen er og skyldes. Foto: Ola Vatn / VG

Totalt 23 hunder har dødd etter blodig diaré

Det er registrert 21 hunder som er døde etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden, opplyser Veterinærinstituttet. I tillegg har Mattilsynet fått melding om to døde hunder på sin beredskapstelefon.

– Totalt kjenner vi til 21 hunder som har dødd etter å ha fått blodig diaré, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp i Veterinærinstituttet til VG.

Det første dødsfallet skjedde 22. august og majoriteten av hundene døde i slutten av august.

Lørdag formiddag opplyste Mattilsynet at deres beredskapsvakt det siste dønget har mottatt seks nye meldinger om syke hunder som de anser som interessante. To av disse hundene er døde, og kommer i tillegg til de 21 som veterinærinstituttet har fått melding om.

Det dreier seg om hunder i Nord-Norge, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet, melder NRK.

– Hundene har de samme symptomene som vi har sett hos flere andre hunder den siste tiden: oppkast og blodig diaré. Det er likevel for tidlig å si om de nye tilfellene kan knyttes til hverandre, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

– De to døde hundene er avtalt levert til Veterinærinstituttet for obduksjon, sier Tronerud til VG.

To bakterier

Han understreker at det lørdag ikke er mulig å fastslå om disse sykdomstilfellene kan knyttes til tidligere syke eller døde dyr.

– Kan du si noe hvor i landet hundene har dødd?

– Det er ingen grunn til å skape hysteri spesifikke steder i landet. Vi har ingen andre ansamlinger av like tilfeller andre steder enn i Oslo, det er Oslo som har hatt økning i forekomst av disse symptomene. Vi får inn meldinger om enkeltstående tilfeller andre steder i landet, som vi ikke kan knytte til dette, sier Tronerud til VG.

En ukjent sykdom har rammet en rekke hunder den siste tiden. Hundene har hatt oppkast og blodig diaré. Årsaken er ikke funnet etter at fire hunder er obdusert.

På en pressekonferanse fredag opplyste Veterinærinstituttet at det var funnet to bakterier ved obduksjonene, men at det foreløpig ikke er avklart om dette er årsaken til sykdomsutbruddet.

Obdusert

Fredag var det totalt registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen den siste tiden. De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er registrert hunder med blodig diaré over det meste av landet.

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å se om det finnes noe som knytter tilfellene til hverandre. De kan foreløpig ikke si noe sikkert om når de eventuelt kan konkludere.

– Om vi kan konkludere på mandag er lite trolig, sier Tronerud.

