TATT: Fred Binaku har vært på rømmen i seks år. Foto: POLITIET

Mann gravde seg ut av fengsel med smørkniv - nå er han tatt

Fred Binaku (35), som gravde seg ut av Hamar fengsel med en smørkniv i oktober 2013, fremstilles for fengsling i Oslo i dag. Mannen har vært på rømmen i seks år.

Albanske Fred Binaku rømte i 2013 etter å ha gravd seg ut med en smørkniv. Han ble pågrepet i Tyskland og begjært utlevert til Norge i sommer.

Mannen ble pågrepet i desember 2012 i en lastebil med ni kilo heroin gjemt i en batterikasse sammen med flere andre. Den kjørte over Svinesund til Norge. Sammen med to andre menn ventet den da 29 år gamle mannen ved en Shellstasjon over grensen for å ta imot narkotikaen.

Norske spanere hadde fulgt lastebilen tett. Da mennene stoppet for å overlevere smuglervarene, slo politiet til.

Hans medvirkning i saken er omtalt i en dom fra 2015, som VG har sett, men han ble ikke dømt denne gangen fordi han ikke møtte til hovedforhandlingen.

Han må møte til ny fengsling i saken i Oslo tingrett i dag.

– Vi ber om at han varetektsfengsles i fire uker, og så satser vi på å beramme hovedforhandling så raskt som mulig, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til TV 2.

Jan Korsvold, fengselsleder ved Hedmark fengsel i Hedmark fylke, sa i fjor til Dagblaet at han husket rømningen i 2013 som om det var i går.

– Det ble brukt en vanlig bordkniv som han hadde fått med seg på cella i forbindelse med et kveldsmåltid. Vi vet ikke hvor lenge han holdt på med hullet i veggen, men det må ha vært snakk om flere dager. Det ble pirket ut stein for stein, sånn at disse var løse. Så ble de stablet på plass igjen for at rømningsforsøket ikke skulle oppdages, sa Korsvold

Gravde hull i murvegg

Binaku ble pågrepet i Tyskland i juli og kom til Norge på mandag, opplyser forsvareren hans, advokat Bjørn Erik Rødser til VG. Han vil ikke si noe om hva mannen har gjort i de seks årene han har vært på rømmen, men forteller at Binaku vil gi en forklaring på dette i retten i dag.

– Han vil gi den forklaringen selv i retten i dag. Det er tatt ut tiltale, og saken er ferdig behandlet for de tre andre i sakskomplekset, sier Rødser, som hadde et møte med sin klient i går.

29-åringen satt i 2013 varetektsfengslet i forbindelse med en større narkotikasak da han klarte å grave et hull i murveggen i fengselsbygningen fra 1863. Bilder fra overvåkingskameraene den gang viste at mannen krabbet gjennom hullet og ut i luftegården før han raskt klatret over gjerdet og forsvant, skrev Hamar Arbeiderblad den gang.

Graveprosjektet ble oppdaget en drøy time senere av en fengselsbetjent som kom på jobb.

Fem år tidligere klarte en fange å rømme fra det samme fengselet ved å grave hull i veggen med en kleshenger.

Mannen vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet, opplyser advokaten.

