KLIMA OG DISTRIKT: Erna Solberg og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på vei inn til Høyres sentralstyremøte. Foto: Heiko Junge, SCANPIX

Klimaendringene truer: Erna vil ha opp tempoet i «det grønne skiftet»

GARDERMOEN (VG) Statsminister Erna Solberg fastholder at hennes løsninger er de beste for å løse klimakrisen, og at videre økonomisk vekst er nødvendig for å nå to-gradersmålet. Men endringene går for sakte, erkjenner hun.

Nå nettopp







– Tempoet må opp. Men da må folk ha råd til å kjøpe seg ny bil, sier Solberg til VG.

Om en uke drar Solberg til USA og det globale klimatoppmøtet, som fyller en hel dag på FNs generalforsamling, mandag 23.september. Der møter hun blant annet den svenske klima-aktivisten Greta Thunberg (16).

I Norge handler det om å finne klimavennlige løsninger som er lønnsomme, sektor for sektor, sier Solberg, som kaller seg teknologi-optimist:

– Vår klimapolitikk er balansert for å møte behovet. Vi må også skape nye jobber. Det er ikke en motsetning mellom vekst og å få ned utslippene, sa hun da Høyres sentralstyre møttes for første gang etter kommunevalget for å oppsummere situasjonen.

les også Høyre har mistet 200.000 velgere siden 2017

Mister ordførere

Høyre gikk tilbake i kommunevalget, og står i fare for å miste ordførere i en rekke større kommuner i Norge. De risikerer å stå igjen med en fylkesordfører, i Agder. Når Solberg skal oppsummere valget, nevner hun at Høyre fikk rent flertall i småkommuner som Bø og Ibestad i Nord-Norge. Også Bærum og den nye storkommunen Asker trekkes fram som gode Høyre-kommuner.

Men regjeringspartiet klarte ikke Solbergs uttalte mål: At minimum 50 prosent av innbyggerne skulle bo i en Høyre-styrt kommune.

les også Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

Klima og distrikt

Høyre er blitt kraftig utfordret både på sin klimapolitikk og i debatten om sentralisering gjennom valgkampen. Solberg sier at det må åpne for nye diskusjoner om Høyres politikk. Men hun understreker at Høyres svar må være jobbskapning i bunn, for at folk skal ha noe å leve av.

- Det grunnleggende er at folk har en jobb å gå til, sa hun.

les også Dette er bompenge-løsningen til Erna Solberg

Ja eller nei til olje

Høyre-lederen mener at norsk klimadebatt har vært altfor fokusert på ja eller nei til oljevirksomhet. Hun fortalte om hvordan hun hadde sust avgårde i Norges første elektriske rib, i 50 knops fart, på Vestlandet i løpet av valgkampen.

– Det skal lønne seg å satse miljøvennlig, sier Solberg.

Hun fastholder målet om at alle nye biler skal være null-utslippsbiler fra 2025 - et hint til regjeringskollega Sylvi Listhaug (Frp) som i valgkampen kalte målet for «urealistisk».

Solberg varsler at hun vil bruke FNs klimatoppmøte til å snakke om hav og vil lansere en rapport om havets betydning for klimaet.

Publisert: 13.09.19 kl. 15:20







Mer om