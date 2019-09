I BLÅSTEN: Erna Solberg var i Bergen for å snakke om havvind tirsdag - mens det stormer i regjeringen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Valgforsker om bråket: En regjering i oppløsning

OSLO/BERGEN (VG) Både regjeringen og Venstre viser tendenser til oppløsning, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Oppdatert nå nettopp







Han mener at det det at det blusser opp enda en krangel mellom Venstre og Frp, skaper trøbbel også for statsministeren.

– Selv etter at hun offentlig har bedt dem om å roe seg, så fortsetter den offentlige krangelen mellom partier i samme regjering, sier han.

Venstre-topp Abid Raja har gått til frontalangrep på Frps retorikk i en kronikk i Aftenposten. Han reagerer på utspill i valgkampen om «snikislamisering» og båtmigranter, og har sagt at Frp sprer «brun propaganda».

Frp-leder Siv Jensen sier utspillene er langt over grensen.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun ikke er glad for bruken av ordet «brun», men vil ikke beklage, og kaller Frps ordbruk «forkastelig». Etter at Grande valgte å støtte partikollegaen, har flere sentrale Frp-politikere kritisert Venstre-lederen.

Kort oppsummert: Dette må du vite om saken

Raja siden selv vært ute og sagt det ikke var hans hensikt å kalle Frp nazister da han brukte begrepet, og sier han tar selvkritikk på det.

les også Abid Raja: – Det stinker av Frps retorikk

– Partiinteresser over regjeringsprosjektet

– Situasjonen er vel den at Venstre egentlig ikke ønsker Frp med i regjeringen, og Frp egentlig ikke ønsker Venstre med i regjeringen. Så de setter sine egne partiinteresser over det felles regjeringsprosjektet, og det er derfor vi kan snakke om en regjering i oppløsning, sier Tuastad.

– Saken viser egentlig oppløsningstendenser både i regjeringen og partiet Venstre.

Han mener sentrale Venstre-politikeres offentlige kritikk av Frp, har gitt Frp en god anledning til å slå tilbake mot Venstre. Og at det skinner igjennom at Frp gjerne skulle hatt Venstre ut av regjeringen.

Samtidig mener han saken, som fikk Frp-leder Siv Jensen til å kreve at Venstre-leder Trine Skei Grande skulle beklage, stiller Grande i et vanskelig dilemma.

– Hun må på den ene siden være lojal til regjeringen, men på den andre siden ikke gå ut mot sine egne og være så regjeringsvennlig at hennes egne partifolk kan reagere.

les også Venstre-nestledere ut mot «brun propaganda»: – Sporer av debatten

les også Frp-topp: Venstre får komme seg ut av regjering hvis de ikke har annet å drive med

– Illojalitet

Tuastad tror ikke Erna Solberg vil gå offentlig ut og sette foten ned, like hardt som hun gjorde da hun stilte regjeringspartiene et ultimatum i bompenge-krisen.

– Man skal ikke snakke til regjeringspartnerne via media, man skal snakke til hverandre i fortrolighet på et møterom for å bli enige, sier han.

Han stiller spørsmål ved hvor mye regjeringen, og statsministerens parti, kan tåle.

– Til nå har Høyre hatt en interesse av å holde alle partiene sammen i en felles blokk. Og Høyre har egentlig vist en slags verdig tålmodighet. Men nå oppstår spørsmålet om det også er en grense for hva Høyre kan tåle av illojalitet fra de andre regjeringspartnere, sier han.

– Nå har de tapt et valg, og pilene peker nedover. Enten må de få en ny husfred, eller så må de skilles før neste valg så de ikke går til valg som et slags ekteskap i skitne skilsmisseforhandlinger.

les også Skuffet Erna Solberg gratulerte Sp og MDG

Skjønner at Frp reagerer

Valgforsker Bernt Aardal forstår at Rajas utspill har blitt møtt med kraftige reaksjoner i Frp.

– Dette uttrykket «brun retorikk» knyttes i veldig stor grad til nazismen, og særlig i dag er det et veldig sterkt uttrykk. Så det er klart at når man da også sitter i samme regjering som partiet man angriper, så reagerer Frp-erne på dette, sier han.

les også Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

– Men uavhengig av det, er dette noe som ripper opp spenningen vi har sett mellom Venstre og Frp - sist var det bompenger og klimapolitikken som holdt på å kjøre regjeringen i grøfta.

Han spør seg hva man ønsker å oppnå med å forsterke spenningen mellom partiene etter valget.

– Hvis Venstre egentlig sier at de nå ikke vil sitte i regjering med Frp, kan det være at man bare skal si det da - det er klart at ingen tvinger Venstre til å sitte i regjering.

les også Frp-kjenner: Mener Frp sliter med mer enn bompenger

I KONFLIKT: Frp-leder Siv Jensen og Venstres Abid Raja Foto: Håkon Mosvold Larsen

les også Per-Willy Amundsen ut mot Abid Raja: – Drar med seg statsministeren ned i søla

– De kan ikke holde på sånn

Flere Frp-politikere som har reagert på Rajas utspill, knytter det til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Det gjør også kilder internt i Venstre.

Aardal mener også det kan ses i sammenheng med en intern strid om man burde være tydeligere og skarpere i kritikken mot en del av det Frp står for.

I likhet med Tuastad, synes han ikke krangelen ser bra ut for regjeringen.

– De kan jo ikke holde på sånn - det er jo flere og flere nå som begynner å reise spørsmålet om hvor lenge regjeringen vil overleve, og å roe ned usikkerhet om det er et ansvar som statsministeren har. Det gjorde hun i saken om bompenge-striden der hun ga et ultimatum.

Solberg: - Står sammen

På en pressekonferanse i Bergen tirsdag, tar statsminister Erna Solberg avstand fra både bruk av karakteristikker som «brun» av andres politikk, og fra begreper som «snikislamisering». Hun aviser at regjeringen er i oppløsning.

– De fire partiene kommer til å stå støtt sammen om de viktigste grepene, så må hvert enkelt parti selvfølgelig ha sin diskusjon om de ønsker å være med i regjering eller ikke. Men vi har et budsjett som vi skal levere sammen om fjorten dager som vi er fornøyde med, sier statsministeren.

– Vi fanget opp at du tidligere i helgen kanskje ba partene roe seg ned og avslutte denne runden. Så skjer ikke det, tvert imot eksploderer det på nytt. Hva tenker du om lojaliteten til dine samarbeidspartier?

– Jeg har ikke så mange kommentarer til hva jeg har sagt eller skrevet eller ment i ulike sammenhenger som dere refererer til, sier Solberg.

– Stemmer det at du ba dem roe seg ned?

– Jeg har ingen kommentarer til hvilke beskjeder eller diskusjoner vi har internt. Det mener jeg faktisk er en viktig del av regjeringssamarbeidet.

Publisert: 17.09.19 kl. 18:01 Oppdatert: 17.09.19 kl. 18:24







Mer om