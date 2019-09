KAN BLI GJENSYN MED SOMMEREN: Til helgen kan det bli et aldri så lite gjensyn med sommertemperaturer flere steder i landet. Her er badegjestene på badestranden på Gunnarsholmen ved Kragerø i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Sol og varme i Sør-Norge helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd

Til helgen blir det et lite blaff av sommer over store deler av Sør-Norge, mens det er satt opp farevarsler for sluddbyger i Nord-Norge.

– Fram mot helgen blir det bra vær i Sør-Norge, men det går en grense et sted i Trøndelag. Det blir skyfritt og sol, og det ser ut til at Telemark, Agder-fylkene og Buskerud får de høyeste temperaturene i helgen, sier statsmeteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB.

Været på søndag er imidlertid hakket mer usikkert mange steder, og skyer og tåke kan melde seg.

– Det er likevel mange som også får en fin søndag i Sør-Norge, sier Berger.

Bygevær flere steder

Langs det meste av vestlandskysten vil det i dagene før helgen bli bygevær.

– Sør for Stad vil det i hovedsak gjelde for ytre strøk, mens områdene nord for Stad får bygeværet lenger inn i landet, sier Berger.

Helgens vær i Trondheim er foreløpig usikkert.

– Trondheim er helt på grensen mellom der det blir pent vær, og der det blir nedbør og kjøligere. På fredag og lørdag ser det ut til å bli bygevær i deler av Trøndelag og Nordland, sier Berger.

Verre i nord

Meteorologisk institutt har satt opp flere farevarsler for Nord-Norge som gjelder de kommende dagene.

I Troms er det ventet vanskelige kjøreforhold flere steder som følge av nedbør som kommer som sludd i lavlandet. Det samme gjelder for Saltfjellet, Salten og Ofoten i Nordland.

– I Nord-Norge blir det kjølig bygevær. Men utover helgen vil det bli mildere også her, sier Berger.

Publisert: 18.09.19 kl. 14:07







