TUNG LAST: Tyngden på varene kan ha bidratt til å punktere dekket, tror stasjonssjef Inge Berg. Foto: Tolletaten

Gjorde storbeslag i forlatt bil: – Man skal ha en del flaks

Tolletaten i Østby hadde hellet med seg da de oppdaget en bil fullastet med øl, sprit og vin.

Det var på ettermiddagen 19. september at en punktert Volkswagen Transporter med 1.591 liter øl, 37 liter brennevin og to liter vin ble oppdaget, skriver Tolletaten på Twitter.

Bilen og varene ble funnet nær riksvei 25 i Hedmark.

– Det var en tjenestemann på vei hjem fra kurs i Kongsvinger som oppdaget bilen på en stikkvei, forteller stasjonssjef ved Østby tollstasjon, Inge Berg, til VG.

Ifølge Berg er ikke dette første gang de har møtt på dette kjøretøyet i forbindelse med smugling.

– Det finnes visse gjengangere, og dette er en sånn. Dette er yrkesmessig, den går stadig over grensa med alkohol.

Selv om de har kjennskap til bilen tror han ikke det blir noen følger for eieren. De har nemlig ingen beviser for at det var bileieren som smuglet varene, som stasjonssjefen er ganske sikker på at kommer fra Øst-Europa.

Han antar at personene som eier bilen måtte forlate den da den punkterte, noe som kan tyde på at smuglerne hadde uflaks.

1.630 LITER: 1.591 liter øl, 37 liter brennevin og to liter vin ble beslaglagt da en toller bestemte seg for å sjekke bilen som stod langs veien. Foto: Tolletaten

– Det var nok det. Den var såpass tungt lastet at dekket ikke tålte å ta lasten. De ville nok finne et dekk og heve bilen og bytte det, men det rakk de ikke.

– Man skal ha en del flaks og uflaks i dette yrket, og det samme gjelder vel for smuglerne.

Samtidig påpeker han at mange også kommer seg over grensen uten å bli stoppet.

– Dette går nok ganske kontinuerlig. Om vi tar denne og en del andre er det klart det slipper en del igjennom. Vi tar nok den lille delen av de som kommer. Det er det klassiske bildet med isfjellet, sier Berg.

Publisert: 20.09.19 kl. 18:12







