Frp kan miste flere ordførere: – Har ikke hatt noen plan B

Til tross for å være klart største parti i Ullensaker, må trolig Tom Staahle (Frp) belage seg på å tre av som ordfører.

I Ullensaker kommune vant den rødgrønne blokken, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt, 23 mandater av 45 mulige – noe som gir dem knappest mulig flertall. Dersom de får på plass et samarbeid i kommunen må ordfører Tom Staahle (Frp) gi seg som ordfører.

Det er han ikke videre fornøyd med.

– Jeg har ikke hatt noen plan B, og ikke sett noen andre veier. Akkurat nå sitter jeg og ser litt ut i lufta og lurer på hva jeg skal gjøre videre, sier han til VG.

Kan miste Hvaler-ordfører

Før valget hadde Fremskrittspartiet fem ordførere, nemlig i Ullensaker, Hvaler, Mandal, Os og Ulstein. I Ulstein har regjeringspartiene et flertall samlet, det samme gjelder i Lindesnes og Bjørnafjorden, som henholdsvis Mandal og Os blir en del av. Alle kommunene har Frp som største parti.

I Os har riktignok Høyre og Frp sammen hatt flertall, mens de i den nye Bjørnafjorden kommune blir avhengige av støtte fra ett parti til dersom de skal kunne beholde ordføreren.

KrF og Venstre har henholdsvis ett og null mandater i den nye kommunen.

I Lindesnes forhandles det fremdeles mellom de forskjellige partiene.

I Hvaler kommune har imidlertid rødgrønn blokk et flertall med 13 av 21 mandater.

Det er uklart hvordan ordførerfordelingen i de to nye kommunene blir, men ifølge Kommunal Rapport er Knut Erik Engh, Frp-ordfører i Ulstein kommune, den eneste av Frp’s fem ordførere som sitter trygt.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Hvalers ordfører Eivind Norman Borge.

– Verdens beste jobb

Staahle i Ullensaker sier til VG at han ikke er bitter over valgnederlaget, og at han respekterer velgernes dom.

– Jeg har hatt verdens beste jobb, det har vært et privilegium å være ordfører. Det har vært fire år med egentlig bare positive erfaringer, og akkurat nå er jeg litt tom, sier han.

Han er også godt fornøyd med egen innsats i valget.

– Vi fikk 29,6 prosent oppslutning, er det største partiet i det nye kommunestyret og har gjort alle spådommer til skamme hva gjelder oppslutning, samt overveldende antall personstemmer.

Det at flere kommuner kan miste Frp-ordførere har han ikke reflektert så mye over.

– For å si det sånn så har jeg hatt mest fokus på det å bli gjenvalgt her. Når det gjelder situasjonen i resten av landet så har jeg ikke hatt – jeg har registrert – men ikke reflektert så mye over det.

