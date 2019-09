PLASTBERG: Hva inneholder egentlig plasten? Det forsøkte et tysk-norsk forskningsprosjekt å finne ut av. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ny undersøkelse: Farlige stoffer i tre av fire plastprodukter

Tre av fire plastprodukter inneholder farlige stoffer, ifølge en ny undersøkelse. Men en tidligere norsk studie har foreløpig ikke vist overføring av farlige stoffer fra emballasjen til maten.

I den norsk-tyske studien, som nå publiseres i tidsskriftet Environmental Science and Technology, klarte forskerne selv etter over ett års hardt arbeid i laboratoriet ikke å si sikkert hvilken kjemisk cocktail plasten egentlig inneholdt.

Det er Gemini, som publiserer forskningsnytt fra SINTEF og NTNU, som først skriver om saken.

1400 forskjellige stoffer

– Vi kjøpte 34 forskjellige produkter som omfattet alt fra yoghurtbegre til badesvamper for barn, og skilte ut kjemikaliene i et laboratorium. Tre fjerdedeler inneholdt farlige stoffer, sier Martin Wagner, seniorforfatter av artikkelen og førsteamanuensis ved institutt for biologi ved NTNU.

Arbeidet, som tok halvannet år, ble utført i samarbeid med Goethe-Universität og Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) i Frankfurt am Main i Tyskland. Fem forskere deltok og alle produktene var kjøpt i Tyskland.

– Vi fant mer enn 1400 kjemikalier, men klarte bare å identifisere 20 prosent av dem. Det er et problem, ikke bare for oss forbrukere, men også for produsentene, mener Wagner.

Han er spesialist på plastprodukter og helseeffektene av dem.

Hvor mange av de 1400 stoffene som er farlige, vet forskerne ikke, men da de løste opp plasten i de 34 produktene fant de toksiske effekter i 75 prosent av dem.

– Vi ser en toksisk effekt i miksturen vi trekker ut av plasten når menneskeceller blir utsatt for denne i laboratoriet. Men vi kan ikke si eksakt hvilke farlige stoffer det er snakk om, sier Wagner.

20 av produktene som ble testet, var i nærkontakt med mat.

– Fant ingen skadelige stoffer

Men det betyr ikke at stoffene går over i maten. Et norsk forskningsprosjekt som ble avsluttet i 2017, oppdaget nemlig ingen slik overføring av skadelige stoffer.

Matforskningsinstituttet Nofima, som i tre år har lett etter skadelige stoffer i matemballasje sammen med forskningsinstituttet Norner, fant intet alarmerende.

– Vi fant ikke skadelige stoffer, men noen stoffer vi ikke greide å identifisere. Men disse var i veldig små mengder og under myndighetenes strenge grenseverdier, sier Isabel Lien, som deltok i prosjektet Kjemikalier i matemballasje (KIM). Også emballasjeprodusenter og matprodusenter var med på prosjektet.

– Vi fant ingenting som var alarmerende i det hele tatt. Ikke noe var over grenseverdiene, de var langt under selv om vi brukte hardere testmetoder enn det regelverket krever, sier Lien, som også er sekretariatsleder i Emballasjekonvensjonen.

Forskningsprosjektet fra NTNU er noe helt annet, siden man har har måttet løse opp plasten i et laboratorium for å kunne finne en toksisk effekt. KIM-prosjektet sjekket stoffer som kan vandre fra emballasjen til maten.

– Strengt regulert

Lien understreker at mange matvarer må pakkes inn i plast, ikke bare for at den skal holde seg under transport, men også for at den skal leve så lenge som mulig i kjøleskapet slik at matsvinnet reduseres.

– Plastmaterialer som kommer i direkte kontakt med mat er spesielt strengt regulert, og det er satt grenseverdier for hvor mye innhold plastemballasjen kan ha av de forskjellige stoffene. Hvis innholdet er under grenseverdiene, er det ikke skadelig for mennesker, skriver kommunikasjonsleder i Emballasjeforeningen Per Nordberg i en e-post til VG.

Seks av 10 plastprodukter i den norsk-tyske undersøkelsen var ifølge Wagner direkte farlige: Fire av 10 utløste oksidativt stress som kan skade celler og vev, og i nesten tre av 10 produkter fant forskerne stoffer som kan forstyrre hormonbalansen.

Også i bioplasten fant forskerne flere farlige stoffer.

Publisert: 18.09.19 kl. 08:24