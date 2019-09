BEORDRET: Tidligere politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, beordres midlertidig til stillingen som UP-sjef. Foto: Tore Kristiansen

Beordret til ny stilling etter å ha innledet «nært vennskap» til kollega

Tidligere politimester Steven Hasseldal, beordres midlertidig inn i stillingen som ny UP-sjef, etter å ha innledet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega som fikk permisjon med full lønn.

Tidligere politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, er blitt beordret til stillingen som UP-sjef, opplyser politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding mandag formiddag.

Ida Melbo Øystese konstitueres samtidig videre som politimester i Øst for de neste seks månedene.

Beordringen skjer etter at Hasseldal i midten av juni orienterte sin egen ledergruppe om et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega som da satt i distriktets ledergruppe.

Etter en helhetsvurdering ble de to enige om at den kvinnelige politiinspektøren skulle ta ett års permisjon fra sin lederstilling i politidistriktet. Permisjonen, med full lønn, startet i august. Øst politidistrikt skulle dekke lønnsutgiftene.

Inhabil

I slutten av august ble Hasseldal flyttet til Politidirektoratet, i påvente av habilitetsvurderingen av permisjonsvedtaket.

Nå opplyser politidirektøren at permisjonsvedtaket var ugyldig som følge av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, ifølge pressemeldingen.

Hun legger til at hun mener han vil gjøre en faglig sold jobb for UP.

12. juni i år skrev politidirektør Bjørnland i en e-post til VG at politiets etiske retningslinjer tilsier at nære relasjoner i direkte linjeforhold til hverandre skal vurderes av hensyn til habilitetsspørsmål.

«Det vil jeg følge opp dersom det blir aktuelt.» skrev hun da.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har tidligere sagt til VG at det var uaktuelt at de to lederne fortsatte å jobbe sammen så lenge de har en nær relasjon.

Foto: Jørgen Braastad

– Beste løsningen

Steven Hasseldal mener beordringen er en god løsning.

– Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier Steven Hasseldal, ifølge pressemeldingen.

