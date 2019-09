ALVORLIG SAK: Fem familiemedlemmer står tiltalt i Follo tingrett for blant annet drapsforsøk og grov vold mot et annet kvinnelig familiemedlem. Her er statsadvokat Ane Evang i samtale med den hovedtiltalte farens forsvarere, advokatene Daniel Storrvik og Finn Krokeide.

Familiefar tiltalt for drapsforsøk mot datteren: Avviser ære som motiv

FOLLO (VG) Familifaren (47) innrømmer at han stakk datteren to ganger med en kniv, men han nekter for at knivstikkene handlet om ære.

Tirsdag startet straffesaken mot fem familiemedlemmer fra Afghanistan i Follo tingrett. Faren står tiltalt for drapsforsøk mot datteren.

I tillegg er fornærmedes mor, søster og to brødre blant annet tiltalt for grov vold.

– Jeg erkjenner delvis straffskyld, svarte faren i retten, da tiltalepunktet om drapsforsøk ble lest opp.

Farens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, påpekte at klienten nekter for å ha knistukket datteren med et drapsforsett.

Nekter skyld for grov vold

Det var en varm septemberdag i 2017 at den da 18 år gamle kvinnen ble knivstukket av sin far, ifølge tiltalen. Samtidig skal hun ha blitt overfalt av moren, søsteren og brødrene på en parkeringsplass utenfor familiens leilighet i Oppegård kommune i Akershus.

Ingen av disse erkjenner straffskyld for grov vold.

Datteren hadde på denne tiden flyttet ut av familiehjemmet og bosatt seg hos et ektepar i Oslo. Dette skal ha skapt en betent konflikt i den afghanske familien.

I etterkant av hendelsen forklarte familiemedlemmene til politiet og barnevernet at det var fornærmedes mindreårige bror som sto bak knivstikkingen, ifølge tiltalen.

Politiet mener familien iførte lillebroren en blodig t-skjorte som var benyttet av en av gjerningspersonene under hendelsen og at t-skjorten var påført blod i ettertid.

– Det aksepterer jeg ikke. Hundre prosent, svarte faren.

Ingen av de andre tiltalte familiemedlemmene erkjente heller straffskyld for denne posten i tiltalen.

Skjerpet sikkerhet

Politiet har skjerpet sikkerheten under rettssaken. Utenfor rettssal 3 ble alle aktører og tilhører grundig visitert, før man fikk bevege seg inn i salen.

I tillegg har den fornærmede datteren blitt avskjermet fra sin tiltalte familie, ved at hun sitter i et tilstøtende rom. Datteren vil ikke møte familien underveis, ei heller under sin forklaring for retten.

En rekke politibetjenter, både i uniform og sivil, er også tilstede i og rundt tinghuset.

Påtalemyndigheten og politiet har rigget seg på denne måten i tilfelle det skulle oppstå «en situasjon» mellom de tiltalte og den fornærmede datteren.

Ære som motiv?

Var knivstikkingen planlagt, og skulle den gjenopprette familiens ære? Politiet stilte seg spørsmålene, men ære er ikke nevnt i tiltalen mot familiemedlemmene.

Det blir likevel et tema under rettssaken.

– Fornærmedes flytting er sentralt og kan være en av grunnene til konflikt i familien og hvordan det skulle løses, sa statsadvokat Ane Evang.

– Det er et forhold som brakte familien i en vanskelig situasjon. Var det et brudd på familiens ære? Kan ærestapet gjenopprettes? Det er ikke et krav om motiv for å dømme noen for drapsforsøk, men det vil være tema.

Farens forsvarer avviser at drapsforsøket er æresrelatert.

– Det er en komplisert familiekonflikt og kulturen deres er en av faktorene, sa forsvareren.

Gråtkvalt datter

Den fornærmede datteren kom gråtkvalt inn i rettssalen etter at hennes tiltalte familie hadde forlatt salen, av sikkerhetshensyn. Hun var tydelig preget og ba om at bistandsadvokat Monica Lindbeck fikk sitte ved hennes side.

