Frp: Fylkesleder Frank Sve for Fremskrittspartiet Møre og Romsdal. Foto: Krister Sørbø

Frp støtter Ap-fylkesordfører i Møre og Romsdal: – Hadde valget mellom pest eller kolera

Fremskrittspartiet ble så provosert over Senterpartiet i forhandlingene om politiske verv, at de valgte å vende seg mot Arbeiderpartiet.

Etter at flesteparten av stemmene for Møre og Romsdal var talt opp mandag morgen, kom nyheten om at Kristin Sørheim (Sp) trolig ble fylkesordfører.

Det var Anders Riise i Høyre Møre og Romsdal som gikk ut med opplysningene til nett.no.

Senterpartiet, Høyre, KrF og Venstre hadde da blitt enige om et blokksamarbeid og forhandlet frem en politisk plattform – samtidig som de manglet flertall på fylkestinget.

Det ble ikke godt mottatt av fylkesleder Frank Sve for Fremskrittspartiet.

– Jeg ble vekket klokken halv fire i natt og kalt inn til et møte med Senterpartiets fylkesordførerkandidat. Beskjeden var at vi skulle støtte en plattform der alle vervene var fordelt.

Med 17,1 prosent oppslutning i fylket, puster Frp både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i nakken etter gårsdagens valg. De to sistnevnte partiene har henholdsvis 17,9 og 18,1 prosent.

Resultat for fylkestingsvalget i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet: 18,1 prosent

Senterpartiet: 17,9 prosent

Fremskrittspartiet: 17,1 prosent

Høyre: 15 prosent

Kristelig Folkeparti: 5,6 prosent

Sosialistisk Venstreparti: 5,1 prosent

Miljøpartiet De Grønne: 4,6 prosent

Nordmørslista: 3,7 prosent

Venstre: 3,1 prosent

Sunnmørslista Tverrpolitisk Liste For Sunnmøre: 3 prosent

Rødt: 1,7 prosent

Uavhengig Valgliste For Sunnmøre: 1,6 prosent

Pensjonistpartiet: 1,4 prosent

Partiet De Kristne: 1,2 prosent

Helsepartiet: 0,5 prosent

Liberalistene: 0,2 prosent

Demokratene I Norge: 0,2 prosent

– Arrogant

I plattformen som var forhandlet frem, fikk Venstre medlemmer i fylkesutvalget, og KrF skulle ha lederen for samferdselsutvalget. Partiene har henholdsvis 3,1 og 5,6 prosents oppslutning i fylket.

Sve mener det er provoserende at sentrumskonstellasjonen og Høyre la frem plattformen uten et flertall, og at de allerede hadde fordelt vervene for hovedutvalgene.

– Jeg hadde forventet at Senterpartiets ordførerkandidat kunne telle. De satt bare med 20 mandater, men i Møre og Romsdal kreves 24 for flertall. Derfor kastet vi oss rundt og justerte den fordelingsnøkkelen som gjorde at vi nå har veldig god uttelling.

Han sier at Sp, Høyre, KrF og Venstres opptreden i forhandlingene, fikk flere av de andre partiene til å reagere.

– De har provosert hele det politiske miljøet i Møre og Romsdal, ved å gå ut på en så arrogant måte.

– Forsøkte å skvise oss ut

I den nye plattformen blir Tove-Lise Torve (Ap) fylkesordfører, etter støtte fra Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de grønne, Nordmørslista, Sunnmørslista, Uavhengig valgliste for Sunnmøre og Pensjonistpartiet.

Frank Sve (Frp) blir på sin side leder for samferdselsutvalget, samtidig som partiet får flest medlemmer i fylkesutvalget.

– Flesteparten av sakene i fylkestinget i Møre og Romsdal handler om samferdsel. Vi har gått til valg på en rekke samferdselssaker, og fortsetter å ha en styrende rolle på det området.

Tove-Lise Torve (Ap) blir fylkesordfører i den nye plattformen med flertallsstøtte i Møre og Romsdal. Foto: Stortingsarkivet

Han erkjenner at det å skulle samarbeide så tett med Arbeiderpartiet gir en spesiell situasjon, men presiserer at det er et rent valgteknisk samarbeid – ikke en politisk plattform.

– Det er fordi de tre andre regjeringspartiene og Senterpartiet forsøkte å skvise oss fullstendig ut. Vi hadde valget mellom pest eller kolera, og denne gangen støttet vi Arbeiderpartiet valgteknisk fordi de er redelige og oppfører seg som folk.

Fylkeslederen går nå inn i sin femte periode som folkevalgt. Dette er likevel første gang saker ikke er avgjort på forhånd i forhandlingene.

– Vi vil få et fylkesting som driver politikk fra sak til sak. Det blir et gedigent politisk verksted, uten politisk avstand.

– Skulle møtes som likemenn

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) forteller at partiene som utgjør det rødgrønne flertallet i fylkestinget, møttes mandag kveld for å bli enige om en politisk plattform.

Da hadde Senterpartiet, KrF og Venstre allerede gått sammen for å forhandle med det rødgrønne flertallet, og ga blant annet uttrykk for at Sp ønsket fylkesordførerembetet og ville ha fire av åtte plasser i fylkesutvalget.

Da sentrumspartiene hverken ville gi på fylkesutvalg eller fylkesordfører, brøt de forhandlingene og gikk til Høyre.

– Avtalen var at vi skulle møtes som likemenn og se på størrelsesforholdet mellom partiene. Deretter skulle vi se på de ulike posisjonene og vervene, sier Torve.

Torve sier flere mente det var urimelig at partiene dannet en egen blokk, fremfor å forhandle med dem som enkeltpartier. Dette førte til at sentrumspartiene brøt forhandlingene og i stedet gikk til Høyre.

Følte seg sviktet

Mandag morgen fikk Torve den samme beskjeden som Sve i Frp, om at sentrumspartiene hadde inngått en skriftlige avtale med Høyre om en politisk plattform.

I denne plattformen gikk fylkesordføreren til Senterpartiet, og varafylkesordføreren til Høyre.

– Men vi så fort at dette var en avtale som ikke hadde flertall. Da fikk vi flere friere som følte seg sviktet. Vi på rødgrønn side følte oss sviktet av Senterpartiet som forlot oss, og Frp følte seg sviktet av Høyre.

– Fylkesordførerkandidat Kristin Sørheim (Sp) har sagt at hun tror det vil bli vanskelig for deg å «samle troppene». Hva mener du om det?

– Her måtte vi samarbeide for å finne best mulig løsning. Dette er et valgteknisk samarbeid, og vi har fått posisjoner som gjør at vi får styre fylkeskommunen, sette dagsorden og forhåpentligvis gjennomslag for vår politikk.

Hun påpeker at partiet uten en slik samarbeidsavtale, kun ville hatt to representanter i fylkesutvalget.

Med den nye politiske plattformen som er inngått, har Ap både fylkesordføreren, varafylkesordføreren, leder og nestleder for utdanningsutvalget, nestleder for samferdselsutvalget og nestlederen for nærings- og regionalutvalget, og kultur- og folkehelseutvalget.

Sp: Aldri aktuelt å samarbeide med Frp

Fylkesordførerkandidat Kristin Sørheim (Sp) sier at de forlot forhandlingene med Arbeiderpartiet mandag kveld, fordi sistnevnte nektet å være med på en løsning der fylkesordføreren gikk til Senterpartiet.

De gikk da i forhandlinger med Høyre om en plattform.

– Jeg sa da til Frank Sve (Frp) at hvis de støttet avtalen, kunne vi være med på gjensidig støtte til ledervervet i utbyggingsnemnda. Når vi ikke hadde fått svar mandag morgen, varslet jeg Torve om at vi hadde en avtale med Høyre.

På Sves uttalelse om at de følte seg skvist ut, poengterer politikeren at det aldri har vært aktuelt for Senterpartiet å inngå en avtale med Frp – på grunn av den politiske avstanden mellom partiene.

– Det var aldri aktuelt å gi dem noen posisjoner for at vi skulle få ordføreren.

– Sve mener det var arrogant av dere å presentere en politisk plattform uten flertall. Hva mener du om det?

– Vi var selvfølgelig fullt klar over at vi ikke hadde flertall i fylkestinget, og at en eventuell plattform ville kreve støtte fra andre partier. Derfor ville høre om noen av partiene kunne tenke seg det. Spørsmålet om fylkesordfører fikk vi ta opp senere.

Mener de fortjente fylkesordføreren

Sørheim mener samtidig det var naturlig at dette vervet tilfalt Senterpartiet, på grunn av partiets fremvekst på 7,5 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015.

Arbeiderpartiet gikk på sin side tilbake 6,1 prosentpoeng, til tross for at de fortsatt er fylkets største parti.

– Vi føler vi ble skvist ut av Ap fordi de påberopt seg ordføreren. For en gangs skyld var det en mulighet for oss til å få det vervet, som en tydelig valgvinner fremfor dem som valgtaper.

– Du har sagt at det kan bli vanskelig for Torve å «samle troppene». Kan du utdype det?

– Ap har sikret seg makten ved hjelp av MDG, tre fogderilister og Frp som de selv har utpekt som sin politiske hovedmotstander i hele valgkampen. De har ingen politisk avtale. Vi vet hva vi skal styre etter og de har ingenting. Slik blir det vanskelig for flertallet.

– De andre partiene reagerer på at dere hadde dannet en blokk for forhandlingene, og ikke forhandlet med dem som enkeltpartier. Forstår du det?

– Jeg skjønner ikke hva de blokkgreiene er. Vi ville forhandle sammen for å sikre at KrF og Venstre kunne komme inn i fylkesutvalget. Vi stilte ingen ultimatum, men sa at begge partier ønsker å støtte meg som fylkesordfører.

Til gjengjeld skulle Senterpartiet avse to plasser til KrF og Venstre i fylkesutvalget. Sørheim understreker at dette er partier de har et nært politisk fellesskap med.

– Dette har vi sagt til Ap for lenge siden.

Publisert: 10.09.19 kl. 21:01







