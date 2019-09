Politiet undersøker nå om et likfunn i Mandal kan ha sammenheng med en forsvinning som skjedde for 64 år siden. Funnet kobles opp mot forsvinningen av 18 år gamle Arne Odd Torgersen i januar 1955. Her søker en dykker etter Torgersen i Mandalselva samme år. Foto: NTB-arkiv / NTB scanpix