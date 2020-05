POLITIKERE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) og statsminister Erna Solberg (H) under et besøk på Ellingsrudåsen skole i Oslo, da 1.-4. klasse vendte tilbake, Foto: Terje Bringedal

FHI ville trekke lodd om skoleåpning - for å studere effekten

Folkehelseinstituttet foreslo å åpne halvparten av skolene 18. mai – og andre halvparten fire uker senere. Loddtrekning skulle avgjøre hvilke skoler som først skulle få elevene tilbake.

Nå nettopp

Hensikten var å få bedre kunnskap om hvilken effekt skolestengning har for smittespredning under coronaepidemien. Men regjeringen sa nei til den omfattende studien.

– Jeg skjønner at politikerne har mange hensyn de må ta, sier fagdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Atle Fretheim til VG.

1.–4. klassetrinn er tilbake på skolen, men 5–10. klassetrinn fremdeles får hjemmeundervisning. To måneder er gått siden grunnskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler ble stengt.

les også Kilder til VG: Vil ha skoleåpning fra kommende mandag og utover i uka

Skolestengningen var en politisk beslutning, i strid med de faglige rådene fra FHI.

– Vi anbefalte ikke å stenge skolene fordi det var så lite overbevisende dokumentasjon om at tiltakene hadde en effekt for å hindre smitte. Både tilhengere og motstandere er usikre på betydningen av å stenge skolene.

– Men smittetallene har gått ned?

– Tiltakene som er satt inn, virker høyst sannsynligvis. Men vi vet ikke om skolestenging er ett av tiltakene som virker, sier Fretheim.

Han legger til at de fleste vil mene at risikoen er liten ved å åpne skolene.

– Det vi har av annen kunnskap, tyder på at det er lite smitte fra barn og mellom barn under denne pandemien.

EKSPERT: Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet Atle Fretheim. Foto: Terje Bringedal

Fretheim foreslo et stort nasjonalt forsøk, der alle kommuner skulle delta, for å studere konsekvensene av gjenåpning. Planene ble lagt frem for helse- og omsorgsdepartementet for noen uker siden.

– Vi foreslo å åpne halvparten av skolene for 5.–10. klasse om en ukes tid, så vente fire uker med andre halvparten. Fordelingen skulle skje ved loddtrekning mellom kommunene på TV, sier fagdirektøren ved FHI.

Instituttet ønsket å studere konsekvensene av gjenåpning.

– Først og fremst effekten for smittespredning ut i hjemmene. Men gjennom spørreundersøkelser og ved å se på karakterer på nasjonale prøver ville vi se hvilke konsekvenser det har for elevene ikke å åpne skolene.

– Et slags tombolaspill med elevene?

– Det er helt standard metode når vi er usikre på om tiltak som skal være helsefremmende, virker, sier Fretheim.

les også Klar til ny skolehverdag: - Dette koster

Han mener største gevinsten av forsøket ville være å lære om skolestengning har noe for seg. Det er en problemstilling som diskuteres ikke bare i Norge, men i alle land.

– Det er dumt om det vi driver med er unødig. Har skolestengning liten virkning for smittespredningen, kunne vi droppe å stenge dem igjen om det kommer nye smittebølger.

– Hva ville elevene hatt igjen for en slik studie?

– Hvis det viser seg at skolene er stengt uten at vi trenger å gjøre det, ville de slupper å bli holdt hjemme under neste runde.

– Men kan du være sikker på at du ville fått svarene du ønsker deg?

– Man kan aldri være helt sikker, men jeg er overbevist om at vi ville fått mye mer kunnskap enn vi har i dag, sier Atle Fretheim.

Publisert: 07.05.20 kl. 17:19

Les også

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser