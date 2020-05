LØSLATT: Fredag ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel. Han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på den savnede ektefellen. Foto: Gisle Oddstad

Lørenskog-saken: Reagerer på politiets maktbruk

Tom Hagens forsvarer er kritisk til politiets bruk av maktmidler. Den påståtte medhjelperens forsvarer skjønner ikke at politiet har grunnlag til en siktelse.

For to uker siden gjennomførte politiet den storstilte politiaksjonen som skulle snu opp ned på en av historiens mest omtalte kriminalsaker:

Tom Hagen (70) ble pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden hun forsvant fra ekteparets hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.







Siden pågripelsen av milliardæren i slutten av april, har politiet fått den ene kalddusjen etter den andre.

Domstolen har slått fast at det ikke er skjellig grunn til mistanke, milliardæren er løslatt fra varetekt – og politiet fikk nei da de ønsket å pågripe ham på nytt.

Også det politiet mener er milliardærens medhjelper, en mann i 30-årene med påstått kompetanse om kryptovaluta, er løslatt.

Siktelsen mot ham er blitt endret fra drap eller medvirkning til drap til medvirkning til grov bortføring.

Søndag kveld ble det kjent at politiet står fast på teorien om at boligen i Sloraveien på Lørenskog er åsted for et drap. De sier de fortsatt gjør alt de kan for å finne antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen.

De slår fast at de opprettholder siktelsen mot Tom Hagen og mannen i 30-årene, som de mener har en rolle i saken.

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

KRITISK: Forsvarer Dag Svensson avbildet etter at klienten hans ble avhørt hos Kripos lørdag ettermiddag. Foto: HELGE MIKALSEN

VG har spurt forsvarerne i saken, advokatene Svein Holden og Dag Svensson, om det er sider ved politiets etterforskning som de har reagert på. Det har resultert i en liste med fem punkter.

– I sum så gjør disse punktene meg betenkt. Og dette gir utvilsomt grunnlag for å reise spørsmål om politiet forvalter sine maktmidler på en forsvarlig måte, sier Holden til VG.

Pågripelsen av Tom Hagen

Forsvarer Holden mener voldsomheten da politiet pågrep klienten hans om morgenen 28. april var unødvendig.

Milliardæren hadde kjørt noen hundre meter fra hjemmet sitt da store politistyrker gikk til aksjon og sperret av veien, tok ham ut av bilen og kjørte ham hastig til arresten.

Forsvareren viser til straffeprosesslovens paragraf §178 hvor det står at «pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater det».

Politiet har så langt ikke kommentert hvorfor pågripelsen ble gjennomført på den måten den gjorde.

Grunnlaget for drapssiktelsen

Selv om politiet opprettholder den alvorlige siktelsen mot milliardæren, så har domstolen slått fast at det ikke er grunnlag til det.

Selve grunnlaget er feil. Det er ikke skjellig grunn til mistanke, påpeker Holden.

Eidsivating lagmannsrett besluttet at Tom Hagen skulle løslates og politiets anke til Høyesterett ledet ikke frem, noe som førte til at milliardæren ble løslatt fra Oslo fengsel fredag ettermiddag.

Ville pågripe på nytt

Oslo statsadvokatembeter har bekreftet at politiet ønsket å pågripe milliardæren på nytt i Oslo fengsel – umiddelbart etter at han skulle løslates.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen satte foten ned og har uttalt at det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser.

Holden sier til VG at han er bekymret over etterforskningsledelsens vurdering på dette punktet, og viser til at statsadvokaten tydeligvis er av samme oppfatning som han.

Nye ransakinger

Politiet nekter Tom Hagen å flytte hjem i boligen i Lørenskog og tilgang til hytta på Kvitfjell.

Politiet har vedtatt å gjennomføre en såkalte tredjemannsransakinger av begge eiendommene, noe som har fått flere strafferettseksperter til å heve øyenbrynene.

– Jeg er usikker på om politiet har lov til å gjøre dette på denne måten, all den tid Tom Hagen er en mistenkt i deres øyne. Dette er et spørsmål vi er i ferd med å utrede. Det er en juridisk problemstilling, sier forsvareren.

Drapssiktelsen mot påstått medhjelper

Etter at lagmannsretten besluttet at milliardæren skulle løslates, gikk politiet til hastepågripelse av den påståtte medhjelperen, en mann i 30-årene.

Politiet hevder han har kompetanse opp mot kryptovaluta. Han ble først siktet for drap eller medvirkning til drap – samme siktelse som Tom Hagen.

– Politiet må ha skjellig grunn til mistanke for å pågripe og sikte ham for overlagt drap eller medvirkning til det. Jeg kan ikke skjønne at de hadde grunnlag for siktelsen, sier forsvarer Dag Svensson til VG.

Det var først i forkant lørdagens avhør at forsvareren og mannen i 30-årene ble opplyst om at siktelsen var endret til å gjelde medvirkning til grov frihetsberøvelse.

– Alle ser at det ikke var helt heldig med den første siktelsen, men det er for så vidt ikke uvanlig at en siktelse endres. Men ut ifra det min klient forklarer seg om i avhør, så skjønner jeg ikke at de har grunnlag for siktelsen som gjelder medvirkning til grov frihetsberøvelse heller, sier Svensson.

Publisert: 10.05.20 kl. 18:48

