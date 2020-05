TØMMER GARASJE: Her bærer politiet ut en barnevogn, snøskuffe, gassbeholder og en rekke andre gjenstander fra drapssiktede Tom Hagens garasje. Foto: Leserbilde

Se bildene: Politiet på sporjakt i Tom Hagens garasje

LØRENSKOG (VG) Politiet satte opp et telt foran garasjen til den drapssiktede milliardæren fra Lørenskog. Deretter ble garasjen tømt for gjenstander, før kriminalteknikerne startet opp sine undersøkelser.

VG har fått tilgang til bilder som viser hva som foregikk bak politiets hvite telt som torsdag ble satt opp foran inngangspartiet til huset og garasjen i Sloraveien.

Boligen er hjemmet til drapssiktede Tom Hagen (70) og det antatte drapsofferet – savnede Anne-Elisabeth Hagen.







Politiet har undersøkt ekteparets hjem en rekke ganger tidligere, men etter tirsdagens pågripelse av milliardæren, har de gått enda grundigere til verks på eiendommen som ligger ved Langvannet i Lørenskog.

SATTE OPP TELT: Politiet dekket garasjen og inngangspartiet i Sloraveien med et hvitt telt mens de gjorde kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tømte garasjen

Torsdag var den tredje dag på råd med omfattende undersøkelser på eiendommen. Etterforskerne jobbet både inne i eneboligen og ute på eiendommen.

Om morgenen ble det store teltet satt opp – trolig for å hindre innsyn og skjerme gjenstander for regndråpene som lå i luften gjennom hele dagen. Deretter startet politifolkene med å tømme garasjen.

PARKERTE UTE: Drapssiktede Tom Hagen har sjeldent benyttet seg av garasjen på eiendommen det siste halvannet året. Foto: Tore Kristiansen

Bildene viser at politiet bar ut en gardintrapp, en gressklipper, en barnevogn, en snøskuffe, en gassbeholder, noen bøtter og en rekke andre gjenstander.

– De jobbet veldig mye i og rundt garasjen. Men også andre steder på eiendommen og inne i selve huset, sier et vitne som fulgte med på politiets arbeid gjennom hele dagen.

– Fylte opp flere biler

Senere gikk kriminalteknikere i hvite dresser inn i garasjen for å jakte på spor. Nøyaktig hva slags sporjakt som foregikk inne i garasjen er ikke kjent.

VG har fått opplyst fra personer som tidligere har vært inne i milliardærens hus, at det finnes en dør som går direkte fra huset ut til garasjen, som har to porter.

MYE BESLAG: Her fyller politiet bagasjerommet med beslag fra eiendommen til den drapssiktede milliardæren. Foto: Leserbilde

Flere av gjenstandene som ble tatt ut av garasjen skal ha blitt kjørt bort fra stedet – trolig for å gjennomgå grundige kriminaltekniske undersøkelser.

– De fylte opp en bil, en sivil politibil, med flere pappesker og søppelposer. De nærmest løp over gårdsplassen med eskene og plasserte dem i bilen, sier vitnet.

KOM MED GLASS: Torsdag var et lokalt glassfirmaet på plass i Sloraveien for å utføre en jobb. Hva slags jobb som ble utført, er ikke kjent. Foto: Helge Mikalsen

Glassmester tilkalt

Mot slutten av arbeidsdagen dukket det opp personell fra Romerike Glass opp Sloraveien. De gjorde noe arbeid på stedet, men ledelsen i glassfirmaet ønsker ikke å kommentere hva slags arbeid som ble utført.

Politiet opplyser til VG at de ikke er tilgjengelig for noen spørsmål før på mandag.

Tidligere i uken har politiet presisert at de i liten grad har mulighet til å besvare noen spørsmål om etterforskningen.

«Begrunnelsen for dette er bevisforspillelsesfare, og vi har dessuten behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskningsskrittene som skal gjøres nå», heter det i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Retten: Sannsynlig flere involverte

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Lenge jobbet politiet med hovedhypotesen om at hun var bortført og at økonomisk vinning var motivet. I fjor sommer opplyste politiet at hovedhypotesen var endret til drap.

Tirsdag denne uken ble Tom Hagen pågrepet etter at politiet hadde gjennomført hemmelig etterforskning mot ham over lengre tid.

Onsdag ble milliardæren varetektsfengslet. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen, men nekter straffskyld.

Nedre Romerike tingrett skriver i fengslingskjennelsen:

«Retten finner det også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken.»

Publisert: 03.05.20 kl. 13:23

