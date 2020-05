BEKYMRET: Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, sier undersøkelsen viser at mange sykepleiere som burde vært skjermet under corona-epidemien, ikke blir det. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ny undersøkelse: Gravide og risikoutsatte sykepleiere blir ikke skjermet

Et stort flertall av gravide og risikoutsatte sykepleiere oppgir at de har jobbet direkte med pasienter og ansatte med mistenkt eller påvist coronasmitte.

Det viser en medlemsundersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det kan være at anbefalingen ikke er godt nok kjent, men den viktigste årsaken er trolig stor mangel på sykepleiere som gjør det vanskelig å følge nasjonale retningslinjer om tjenestene fortsatt skal være forsvarlige, sier forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, til VG.

Flertallet har jobbet som normalt

Folkehelseinstituttets retningslinjer sier at gravide og risikoutsatte sykepleiere bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp.

«Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19», heter det i Helsedirektoratets veileder.

«Personell som tilhører risikogrupper er spesielt utsatt og bør skjermes i forhold til smitte», står det videre i retningslinjene.

Dette er stikk i strid med funnene i NSF-undersøkelsen.

Flertallet svarer at de har jobbet som normalt under coronaepidemien.

Omtrent 6000 sykepleiere har deltatt i undersøkelsen. 907 av disse oppgir at de er gravide eller i risikogruppen.

Av disse svarer:

8 av 10 at de ikke har fått tilrettelagt arbeidssituasjonen når de har jobbet med pasienter som har mistenkt eller påvist smitte.

7 av 10 at de ikke har fått tilrettelagte oppgaver når de har jobbet med ansatte som har mistenkt eller påvist smitte.

Nesten 7 av 10 at de ikke har fått tilrettelagt arbeidssituasjonen der det er påvist eller mistenkt smitte blant både pasienter og ansatte.

– Gravide bør skjermes

– Denne undersøkelsen viser at de fleste arbeidsgivere ikke har skjermet gravide, til tross for at Folkehelseinstituttet har slått fast at helsepersonell som er gravide bør skjermes fra smitte ut fra et føre-var-prinsipp, sier Larsen.

Også der det ikke er mistanke om eller påvist smitte på arbeidsplassen, svarer det store flertallet at de ikke har fått tilrettelagt arbeidssituasjonen sin, ifølge undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført blant sykepleiere som jobber i kommunen. Kommunene har blant annet ansvar for hjemmetjenesten og sykehjem.

Slik VG har omtalt tidligere, er det disse institusjonene som er hardest rammet av viruset.

– Når over 70 prosent av dem som er gravide eller er i en risikogruppe har jobbet med smittede pasienter eller på avdelinger der det er smitte, er det åpenbart at mange kommuner ikke har fulgt anbefalingene fra FHI, sier Larsen.

– Et samlet fagmiljø var fornøyde når FHI endret retningslinjene og det overrasker meg at de lokale helsemyndighetene ikke har lagt til rette for at gravide sykepleiere.

I midten av april viste statistikken at over halvparten av de coronarelaterte dødsfallene skjedde på institusjoner i kommunene.

Kommunesektorens organisasjon KS opplyser til VG at de ikke har hatt direkte kontakt med kommuner om skjerming av gravide og risikoutsatte sykepleiere under coronautbruddet.

Derfor ønsker de ikke å kommentere funnene i undersøkelsen.

– Generelt er kommunene gode til å tilrettelegge for sine ansatte som av ulike helsemessige årsaker trenger tilpasninger i jobben sin, skriver kommunikasjonsavdelingen i en e-post til VG.

Publisert: 12.05.20 kl. 21:42

