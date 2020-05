Holdt drive-in-bryllup: – Tutingen var nesten bedre enn applaus

Solveig Apeland Lundmo og Adrian Mæhle Lundmo ville ikke la coronaviruset stoppe bryllupet. Foran venner og familie, sittende i tutende biler, ga de hverandre sitt ja.

– Jeg vet ikke om dette er Norges første drive-in-vielse, men dette er uansett litt historisk, gøy og ikke minst veldig fint. Til familie og venner og alle som har tatt veien til denne parkeringsplassen i dag – hjertelig velkommen skal dere være.

Slik innledet presten drive-in-bryllupet på Soma Gård i Sandnes i Rogaland.

– Skulle dere bli rørt er det bare å sprute litt med spylevæsken, le ved å blinke med lys og tute for å klappe, fortsatte presten.

Brud Solveig Apeland Lundmo ble kjørt i bil oppover parkeringsplassen, steg opp på scenen foran gjestene og stilte seg ved siden av sin kommende mann Adrian Mæhle Lundmo.

Til et kor av tutende biler ga de hverandre sitt ja.

– Det kjentes helt fantastisk, sier det nygifte paret til VG.

– Dette hadde vi aldri trodd da vi startet planleggingen, sier Adrian Mæhle Lundmo.

LYD FRA RADIO: Gjestene kunne følge med fra bilene sine, som fikk inn lyden via FM-båndet. Foto: Privat

Ville ha med flest mulig

På grunn av corona-tiltakene var det ikke mulig for paret å gjennomføre vielsen i kirken som planlagt.

– Vi ønsket at flest mulig skulle kunne være med på vielsen, og sånn som ting er i dag hadde ikke det gått. Så da ble det et drive-in-bryllup, sier Mæhle Lundmo.

På plassen var det satt opp en scene for anledningen, med livemusikk gjennom hele vielsen. Gjestene kunne følge med fra bilene sine, som fikk inn lyden via FM-båndet. I tillegg ble vielsen streamet for alle som ville se.

Se bryllupet fra VGs livestream her:

ENDRING I PLANENE: Solveig Apeland Lundmo og Adrian Mæhle Lundmo ønsket at flest mulig skulle være med på vielsen. Da ble det et drive-in-bryllup. Foto: Privat

– Det var litt morsomt å stå foran alle bilene, sier Solveig Apeland Lundmo.

– Tutingen var nesten bedre enn applaus. Applaus er jo så vanlig, ler brudgommen.

Han forteller at de fikk ideen fra konseptet drive-in-kino.

– Vi var inne på tanken om å vente med bryllupet, men vi hadde jo satt datoen, så det hadde vært kjedelig å utsette.

Det er nå syv uker siden regjeringen innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

De siste to ukene har landet forsiktig begynt å åpnes opp igjen. Fra 7. mai blir det mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer.

Utsatt bryllupsreise og fest

Etter vielsen fikk kjente og kjære mulighet til å kjøre inntil brudeparets parkerte bil for å gratulere og ta bilder.

– Fikk du kastet brudebuketten mot de single gjestene etterpå?

– Nei, det hadde blitt vanskelig mot bilene, sier Apeland Lundmo lattermildt.

MÅ VENTE: Solveig Apeland Lundmo og Adrian Mæhle Lundmo må utsette bryllupsreise og fest på grunn av coronapandemien. Foto: Privat

Bryllupsreisen deres gikk egentlig til USA, men den er nå avbestilt og paret er innstilt på å ta igjen turen senere.

– Vi tenkte i stedet at vi skulle ta en Norgestur i sommer, sier Mæhle Lundmo.

Bryllupsfesten er også satt på vent til neste år, noe paret ser frem til. Men i dag holder de seg til smittevernreglene.

– Nå blir det bare et lite kakestykke med de aller nærmeste etter vielsen.

