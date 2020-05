Philip Manshaus nekter straffskyld: – Brukte farens våpen

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) erkjenner ikke straffskyld for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen.

22-åringen har imidlertid erkjent i avhør at han gjennomførte handlingene.

Statsadvokat Johan Øverberg sier i sitt innledningsforedrag at våpnene Manshaus brukte under drapet og angrepet tilhørte hans far.

– Når det gjelder de aktuelle våpnene som ble brukt 10. august, tilhørte de hans far, sier Øverberg som er aktor i saken.

Våpnene befant seg i et låst våpenskap og tiltalte visste hvor nøkkelen befant seg, ifølge Øverberg.

Statsadvokaten sier at Manshaus meldte seg inn i en våpenklubb i april 2018.

– Han brukte vel å øve seg på pistolbanen da han leide våpen. Han var på denne skytteklubben, innimellom og frem til juli 2019, sier Øverberg.

DREPT: Stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Foto: Privat

Aktor: Slik planla han angrepet

Statsadvokaten viser til at Manshaus selv har forklart at han ble inspirert av Brenton Tarrant og hans såkalte manifest.

Terroristen Tarrant drepte 50 og skadet 50 i angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars 2019.

– Slik jeg har forstått følte tiltalte at han hadde en plikt til å handle, at han ville følge i Tarrants fotspor. Han gjennomgår en planleggingsfase, han bestilte et go pro-kamera for å kunne legge ut direkte på Internett sitt eget angrep. Han bestilte og mottok også en skuddsikker vest, sier Øverberg.

– Når det gjaldt mål, bestemte han seg for AL Noor Moskeen. Tiltalte forklart at han hadde ventet på en anledning hvor far og stemor var borte, slik at han kunne gjennomføre sin plan om et angrep mot moskeen. Planen egentlig var å angripe denne moskeen 11. august. Han mente at det ville være flere mennesker der i forbindelse med Eid, fortsetter han.

BASKETAK: Det var synlige blodspor på teppene og veggen da VG besøkte Al-Noor Islamic Centre en uke etter angrepet i august i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Nekter straffskyld

Manshaus møtte torsdag morgen i retten ikledd mørk dress, hvit skjorte og mørkt slips.

Da han fikk lest opp tiltalen svarte han avkreftende på om han erkjenner straffskyld for det han har gjort.

– Tiltalte har ikke erkjent straffskyld, men det er ubestridt og han har også i avhør erkjent at han rent faktisk har utført de handlingene gjengitt i tiltalen post 1 og 2, sier statsadvokat Johan Øverberg i sitt innledningsforedrag.

22-åringen har sittet varetektsfengslet siden han 10. august i fjor skjøt og drepte sin stesøster i sengen hennes i hjemmet på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui. Der skjøt han seg inn i moskeen, men ble overmannet av flere medlemmer på innsiden og lyktes dermed ikke i sitt forsøket på drap i moskeen, ifølge tiltalen.

Fra før er det kjent at Manshaus vil holde en time lang forklaring om bakgrunnen for angrepet. Der vil han hevde at han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: Her ankommer terror- og drapstiltalte Manshaus retten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Følte seg utvalgt

VG har tidligere skrevet om psykiatrirapporten som viser at Philip Manshaus følte seg utvalgt etter å ha lest manifestet til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant. Rapporten var basert på en rekke samtaler og tester. Resultatene fra samtalene og testene la grunnlaget for de sakkyndiges konklusjon: At Manshaus var tilregnelig da han drepte stesøsteren (17) og angrep Al-Noor-moskeen i august i fjor.

I rapporten kommer det frem at Manshaus i løpet av tiden på folkehøyskole skal ha utviklet mer og mer rasehat. Faren og stemoren var vitner til en sønn i endring, og de la også merke til det gryende hatet mot svarte – uten at de så for seg vold og terror.

De sakkyndige satte etter samtalene igjen med et inntrykk av at han ikke angret på hverken drapet eller terroren.

Familien skal vitne

I løpet av rettssaken skal flere av Manshaus’ nærmeste vitne. Det skal også mennene som var i moskeen da Manshaus gikk til angrep.

I løpet av hovedforhandlingen vil retten også få høre vitneforklaringer til en svensk nynazist som er en del av ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Mannen i slutten av 40-årene er bosatt i Sandvika i Bærum og ble kontaktet av den terrortiltalte 22-åringen før angrepet.

– Det er lagt ned forbehold om forvaring i tiltalen, men jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt det, sa statsadvokat Johan Øverberg til VG for rettssaken.

Rettssaken mot Philip Manshaus skal pågå til 26. mai.

Publisert: 07.05.20 kl. 09:13 Oppdatert: 07.05.20 kl. 09:33

