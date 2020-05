Manshaus var inspirert av New Zealand-terrorist: Filmet angrepet

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) erkjenner ikke straffskyld for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen.

Oppdatert nå nettopp

22-åringen erkjenner at han gjennomførte handlingene, men hevder at han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

Statsadvokat Johan Øverberg viser i sitt innledningsforedrag til at tiltalte selv har forklart at han ble inspirert av Brenton Tarrant, terroristen som drepte 50 mennesker i angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars 2019.

Bakgrunn: Tiltalt for drap og terror

– Slik jeg har forstått følte tiltalte at han hadde en plikt til å handle, at han ville følge i Tarrants fotspor. Han gjennomgår en planleggingsfase, han bestilte et GoPro-kamera for å kunne legge ut sitt eget angrep på Internett. Han bestilte og mottok også en skuddsikker vest, sier Øverberg.

DREPT: Stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Foto: Privat

– Når det gjaldt mål, bestemte han seg for al-Noor moskeen. Tiltalte har forklart at han hadde ventet på en anledning hvor far og stemor var borte, slik at han kunne gjennomføre sin plan om et angrep mot moskeen. Planen egentlig var å angripe 11. august. Han mente at det ville være flere mennesker der i forbindelse med Eid, fortsetter han.

Tok farens våpen

Øverberg sier at våpnene Manshaus brukte under drapet og angrepet tilhørte hans far. Våpnene befant seg i et låst våpenskap og tiltalte visste hvor nøkkelen befant seg.

VG direkte: Rettssaken mot Philip Manshaus

Statsadvokaten sier at tiltalte meldte seg inn i en våpenklubb i april 2018.

– Han brukte vel å øve seg på pistolbanen da han leide våpen. Han var på denne skytteklubben, innimellom og frem til juli 2019, sier Øverberg.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: Her ankommer terror- og drapstiltalte Manshaus retten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ble skutt i sengen

Ifølge aktor bestemte Manshaus seg for å gjennomføre angrepet en dag tidligere enn planlagt etter at han fikk vite at faren og stemoren skulle være borte denne dagen.

Etter å ha forsikret seg om at stesøsteren var den eneste som var hjemme, gikk han inn på rommet hennes.

– Han har forklart at han tok salongriflen og gikk inn på rommet til fornærmede Johanne. Hun ligger i sengen. Ifølge hans forklaring skyter han henne deretter en gang i hodet og en gang i brystet, fremdeles mens hun ligger i sengen, sier aktor.

les også Manshaus var inspirert av New Zealand-terrorist: Filmet angrepet

Videre kjørte Manshaus til moskeen. Han var ikledd militære klær og den skuddsikre vesten. På en militærhjelm festet han GoPro-kameraet.

– Han forsøker da å koble dette opp til internett ved hjelp av PC og mobil. Han lykkes ikke i dette til tross for flere forsøk, men han filmer likevel, sier Øverberg.

Filmen som er tatt opp før og under angrepet mot moskeen vil bli spilt av i retten i forbindelse med Manshaus’ forklaring som starter torsdag ettermiddag.

BASKETAK: Det var synlige blodspor på teppene og veggen da VG besøkte Al-Noor Islamic Centre en uke etter angrepet i august i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Klokken 15.56 den aktuelle dagen publiserte Manshaus et innlegg på internettforumet EndChan.

Påtalemyndigheten mener de tre personene på tegningen skal forestille New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, Patrick Crusius som drepte 22 mennesker i El Paso i USA i august 2019 og John Earnest som angrep en synagoge i California i april 2019.

– I teksten skriver tiltalte noe om at vi ikke kan la dette fortsette, at han har blitt utvalgt av St. Tarrant, Brenton Tarrant. Man må sette i gang rasekrigen i virkeligheten, sier Øverberg.

– Han har selv blitt utvalgt av Tarrant og hvis man leser dette har man blitt utvalgt av tiltalte. Han avslutter med: «It’s been fun» og «Valhall venter».

Hvite massedrapsmenn finner inspirasjon i hverandre: «Det er en «copycat»-tendens»

Nekter straffskyld

Manshaus møtte torsdag morgen i retten ikledd mørk dress, hvit skjorte og mørkt slips.

Da han fikk lest opp tiltalen svarte han avkreftende på om han erkjenner straffskyld for det han har gjort.

– Tiltalte har ikke erkjent straffskyld, men det er ubestridt og han har også i avhør erkjent at han rent faktisk har utført handlingene, sier statsadvokat Johan Øverberg i sitt innledningsforedrag.

22-åringen er tiltalt for å ha skutt og drept sin stesøster i deres felles hjem på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui. Der skjøt han seg inn i moskeen, men ble overmannet av flere medlemmer på innsiden og lyktes dermed ikke i sitt forsøket på drap i moskeen, ifølge tiltalen.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig. Rettssaken mot Philip Manshaus skal pågå til 26. mai.

Publisert: 07.05.20 kl. 09:13 Oppdatert: 07.05.20 kl. 10:22

Les også

Fra andre aviser