Politiet om polsk bande: Kopierte bilnøkler med spesialprogram

Politiet mener at en polsk bande herjet rundt på Østlandet i ett år og stjal Mercedes Sprinter varebiler – helt til de tok en varebil med giftstoffet cyanid.

Tirsdag startet straffesaken mot tre menn i Nedre Romerike tingrett. Der står de blant annet tiltalt for å ha stjålet 26 Mercedes Sprinter varebiler i perioden januar 2018 til februar 2019.

Ifølge tiltalen var bandens siste brekk om kvelden 20. februar i fjor. Politiet mener at trioen stjal en varebil som sto parkert ved Lørenskog stasjon – uvitende om at bilen var lastet opp med medikamenter til sykehus i Norge.

I bilen var det også en beholder med det svært giftige stoffet cyanid.

Ifølge VGs opplysninger, har politiets etterforskning avdekket at mengden av giftstoffet kunne forårsaket 100–150 dødsfall, om det ble brukt i den hensikt eller håndtert på en uforsvarlig måte.

– Skadepotensialet var svært høyt, sier politiadvokat Ole Kristian Holtsmark til VG.

Dramatisk pågripelse

Politiet mener en polsk mann i 50-årene har operert som bakmann eller organisator for tyvebanden, ved at han har ordnet «tomme» nøkler, lokalisert biler, fjernet chassisnummer og kjørt bilene til Polen for videresalg, får VG opplyst.

Mannen ble pågrepet på Kløfta under dramatiske omstendigheter 1. mars i fjor. Ifølge tiltalen unnlot han å stoppe bilen på oppfordring fra politiet, som fulgte etter ham.

Da han først stanset i veibanen, skal han ha rygget inn i politibilen og kjørt videre, ifølge tiltalen. En drøy halvtime senere ble han pågrepet i Gjerdrum, og han er tiltalt for vold mot politiet i forbindelse med pågripelsen.

– Det er direkte uriktig etter min klients oppfatning. Han er sterkt uenig i fremstillingen om at det er han som er hovedpersonen. Det finnes ingen beviser bak dette, sier mannens forsvarer Erik Dammen Stoltz til VG.

– Han kommer ikke til å erkjenne straffskyld for vold mot politiet. Den pågripelsen med hunden var særdeles voldsom med betydelige skader på min klient, fortsetter han.

Forsvareren vil ikke kommentere hvordan mannen i 50-årene stiller seg til andre forhold i tiltalen, men sier:

– Han er uenig i tiltalen slik den er utformet. Han mener at han ikke har deltatt slik tiltalen kan tyde på.

Falske bilskilt

Politiet mener de har avdekket hvordan tyvebanden har operert for å få tilgang på kjøretøyene, samt hvordan de kan angivelig knyttes til handlingene gjennom mobiltelefonene deres.

VG får opplyst at politiet mener trioen har brukt spesialprogram til å få tilgang på bilens «hjerne» og dermed kopiere over nødvendig data til «tomme» nøkler – slik at de kunne nøkkelkjøre bilene ut av landet.

– Ved å benytte dette klarer de å kjøre videre med bilen uten å ha originalnøklene, sier Holtsmark.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljene i saken, men sier:

– Vi mener det er profesjonelt utført. Både i den forstand at det er et stort omfang begått over lang tid, men også at det krever rent teknisk en stor profesjonalitet og samarbeid.

Ifølge politiet ble flere av de stjålne bilene kjørt til en adresse i Gjerdrum i Akershus, hvor chassisnummeret ble fjernet i forkant av kjøreturen til Polen. I tillegg skal varebilene ha blitt påsatt falske registreringsnummer.

Undersøkt telefoner og pengeuttak

I forbindelse med pågripelsen av de tre mennene tok politiet blant annet beslag i mobiltelefoner, bankkort og «tomme» nøkler.

VG får opplyst at politiet gjennom etterforskningen mener de kan bevise at flere av bandens medlemmer har vært i områder hvor biltyveriene har funnet sted, siden mobiltelefoner har slått inn på basestasjoner i nærheten.

I tillegg viser pengeuttak at bankkort i deres navn er brukt i nærheten av stedene hvor varebilene har blitt stjålet, får VG opplyst.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og han mener at han ikke har vært delaktig i noen av tyveriene, sier advokat Gard A. Lier til VG.

Han forsvarer en polsk mann i 50-årene sammen med advokat Gunhild Lærum.

Advokat Ragnhild Cathrine Torgersen forsvarer den andre av de tiltalte.

– Han har erkjent delvis straffskyld for noen av postene, sier hun.

Publisert: 06.05.20 kl. 21:12 Oppdatert: 06.05.20 kl. 21:51

