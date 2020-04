KRIMTEKNIKK: Kripos gjør undersøkelser i næringsparken til Stiftelsen Futurum på Rasta der Tom Hagen har kontor. Foto: GØRAN BOHLIN

Ransaker boligen og arbeidsplassen til Tom Hagen

Kripos har gått inn på arbeidsplassen, mens hunder, kriminalteknikere og en 3D-skanner er i bruk ved boligen.

Pågripelsen av Tom Hagen (70) betyr ikke slutten for etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– For politiet betyr pågripelsen av Tom Hagen en ny intensiv fase med krevende etterforskning, sier politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.







Tirsdag formiddag ransaker politiet både boligen i Sloraveien og arbeidsplassen i Lørenskog.

– I den grad at ransakingen medfører at politiet tar beslag, vil gjennomgangen av disse være en prioritert oppgave for politiet fremover, sier Eriksson.













KRIMINALTEKNIKER: Politiet gikk inn i boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen med hund tirsdag formiddag.

Ved Hagens hjem har politiet gått inn med hunder. Senere har politiet også tatt med en stige og en arbeidslampe inn i boligen.

I skråningen nedenfor boligen bruker politiet en 3D-skanner. Politiet har tidligere benyttet apparatet for å få en grafisk fremstilling av tomten.

I TERRENGET: Politiet med en 3D-skanner utenfor Hagens hus. Foto: GØRAN BOHLIN

Tom Hagen arbeidet fra et kontor i næringsparken Futurum.

Politiet gikk tirsdag morgen inn på Futurum med tomme pappesker, ryggsekker og svarte kasser. Det ble også satt opp sperrebånd ved næringsparken.

Ved 10.15-tiden var kriminalteknikere på vei inn i bygningen.

Kripos-ansatte var også på stedet og tok bilder inne i lokalene.









UNDERSØKER HJEMMET: Kriminaltekniker utenfor Tom og Anne-Elisabeth Hagens bolig.

På pressekonferansen tirsdag formiddag sa politiet at de i forbindelse med pågripelsen har bedt retten om tillatelse til å ransake ved flere adresser knyttet til Tom Hagen.

Det er tidligere gjort en rekke undersøkelser i Hagen-familiens bolig, som blant annet har avdekket blodspor.

– I forbindelsen med pågripelsen har vi bedt retten om tillatelse til ransaking. Det har tidligere vært åstedsundersøkelse der, men først nå det blir en ransaking. Det vil også gjelde andre eiendommer knyttet til Hagen, sa politiadvokat Erikson.

