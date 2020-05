FUNNET!: Anita Tjetland Sandvik og mannen Brynjulf mistet katten sin for tre år siden. Nå skal de snart møtes igjen. Foto: HELGE MIKALSEN

Mistet katten «Pippi» på bobilferie i Danmark – tre år senere ringte sogneprest med gladnyhet

Etter at katten «Pippi» sporløst forsvant sør i Danmark sommeren 2017, ga ekteparet Sandvik opp jakten. Tre år senere ringte en sogneprest fra Danmark med overraskende nyheter.

Nå nettopp

For tre år siden var Anita Tjetland Sandvik (58) med mannen sin Brynjulf (65) på bobilferie i Danmark. Omme Camping var plassen paret parkerte bobilen sin en augustdag 2017. Ekteparet er ofte på veien med bobilen sin, og frem til den turen var katten «Pippi» alltid med. Da de vendte snuten hjemover mot Norge igjen var imidlertid deres faste reisepartner og nære venn «Pippi» ikke med.

– Hun har alltid vært tett knyttet til oss, og vi hadde aldri opplevd problemer med henne før dette. Plutselig var hun borte, forteller Anita Tjetland Sandvik til VG.

Katten var sporløst forsvunnet, og paret ble igjen i Søndre Omme noen ekstra dager. De dagene gikk til opphenging av plakater på butikker og stolper og rop etter Pippi, som da var tre år gammel.

– Etter hvert måtte vi bare sette oss i bilen og reise hjem igjen. Vi kunne jo ikke være igjen og lete for evig, forteller hun.

KOSETE: Anita Tjetland Sandvik forteller at Pippi alltid var rolig og kosete. Foto: PRIVAT

– Sørget i nesten tre år

Paret som nå er bosatt i Kvinesdal, reiste hjem. Da hadde de ikke særlig tro på at de noen gang ville bli gjenforent med katten sin. 14 dager etter hjemkomsten kom imidlertid håpet tilbake igjen.

– Vi fikk en melding om at katten var sett, og vi fikk også bilde. Vi dro ned og ropte etter Pippi, men etter noen dager ga vi opp. Hun var ikke å finne, og vi trodde da helt sikkert at hun aldri ville komme tilbake. Etter det har vi nesten sørget i tre år.

Etter jakten på Pippi dro altså paret hjemover igjen. Skuffelsen var stor. De skaffet seg etter hvert en hund, da de tenke med stor sannsynlighet at katten var død.

Fredag 8. mai 2020, nesten tre år senere, ringte telefonen til Anita.

les også Nei, du kan ikke bli smittet av corona av kjæledyret ditt

– Helt utrolig

Det var en 33 år gammel, dansk sogneprest som ringte. Jacqueline Thiesen flyttet inn i en prestegård like ved campingplassen sommeren 2019. Thiesen merket seg tidlig en katt som vandrer rundt i hagen, men som aldri våget seg særlig nærme huset.

Hun skaffet seg etter hvert en katt selv, og da ble med en gang denne fremmede katten mer interessert. Torsdag bestemte Thiesen seg for å prøve å gi den mat, og fant da ut at katten ønsket både kos og kjærlighet.

– Jeg tok bilde av katten og la ut på Facebook. Da var det noen som husket at noen turister hadde mistet katten sin for noen år siden. Jeg ringte campingplassen, og de hadde da en kopi av kattepasset til «Pippi». Der kunne jeg se navn, fødselsdato og et chip-nummer, forteller Thiesen til VG.

Se bilder av Pippi før og etter forsvinningen:







Her er Pippi fra bobilturen til Danmark før hun forsvant like etter.

Hun så at passet var norsk, og kom seg etter litt googling inn på en norsk nettside hvor hun søkte opp nummeret. Da dukket nummeret til Anita opp på skjermen.

– Hun ble både sjokkert og glad. Det forstår jeg godt som har katt selv; man blir veldig glad i dem. Anita sa også at katten hadde vært borte i rundt tre år, og da ble jeg veldig sjokkert selv, sier den danske sognepresten.

Familien Sandvik trodde ikke sine egne ører da beskjeden kom.

– Det var helt fantastisk. Jeg er skjelven fortsatt etter telefonen. Vi har trodd at Pippi var død, så da den telefonen kom var det helt utrolig, forteller Tjetland Sandvik om øyeblikket fredag ettermiddag.

FOREVIGET: Brynjulf Sandvik har foreviget ansiktet til Pippi på skulderen. Tatoveringen ble tatt før bobilturen ned til Danmark sommeren 2017 hvor Pippi forsvant. Foto: PRIVAT

les også Berømte puser: Slik ble de Insta-stjerner

Tar karantenen for gjenforening

Thiesen forteller at katten både er flokete i pelsen og veldig tynn. Så tynn at man enkelt kan kjenne benstrukturen på katten. På mandag skal hun ta med seg katten til veterinær for en sjekk og sette de nødvendige vaksinene.

Sandvik-paret er svært takknemlig for jobben Thiesen gjør med Pippi. De har imidlertid et lite problem opp i alt det positive de har opplevd.

– Hvordan skal dere nå få Pippi hjem?

– Nå får vi uansett ikke gjort noe før mandag. Mens katten er hos veterinæren i Danmark skal jeg oppsøke mattilsynet og min egen veterinær for å finne ut av hvordan vi kan få katten hjem, sier Anita.

Klikk for å aktivere kartet

Hun håper den kan fraktes til Norge uten store problemer, og nevner båt som et alternativ for Pippi. Hun er imidlertid ikke sikker da VG prater med hun, men én ting er hun klinkende klar på.

– Pippi skal hjem. Om det betyr at jeg må i karantene, så får det gå. Dette er noe vi ikke trodde var mulig, og at den telefonen kom i kveld er så fantastisk. Nå gleder jeg meg til å kose med Pippi igjen, ler en fornøyd katteeier - det av en katt som hun ikke har sett på nesten tre år.

Publisert: 08.05.20 kl. 22:39

Les også

Mer om Katt Veterinær Danmark Kvinesdal Bobil

Fra andre aviser