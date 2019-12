GRØNN SAMLING: De krever CO₂-fangst-fortgang: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (f.f.v.) Sondre Hansmark (V), Tiril Vold Hansen (Rød Ungdom), Ina Libak (AUF), Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk ungdom), Teodor Bruu (Grønn Ungdom), Torleik Svelle (Senterungdommen), Andreas Brännström (Fpu), Daniel Skjevik-Aasberg (Unge Høyre) og NHO-leder Ole Erik Almlid. Edel-Marie Haukland (KrFU) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Trond Solberg

Ungdom og industri samles om grønt hastekrav til regjeringen

NHO, LO og alle ungdomspartiene vil presse regjeringen til fortgang for å satse på CO₂-rensing. – Vi krever at regjeringen fatter vedtak i 2020, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

De samlet seg også til felles utspill under Arendalsuka, da de krevde at regjeringen satser på CO₂-rensing: karbonfangst og -lagring (CCS).

Budskapet er grønt også denne gangen og dreier seg igjen om viktigheten av at Norge bygger CO₂-renseanlegg. Men denne gangen er kravet at regjeringen allerede neste år vedtar utbygging.

Fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg presser sin egen regjering:

– Vi har ikke tid til å vente lenger. Regjeringen er nødt til å ta en investeringsbeslutning i 2020 selv om det innebærer risiko og kostnader for Norge, sier Skjevik-Aasberg.

Ledere i ungdomsorganisasjonene samlet seg i LOs høyborg på Youngstorget før jul, hvor også NHO-sjefen tok turen ned fra NHO-huset på Majorstua.

– Viktigste sak i 2020

1. nestformann Andreas Brännström i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er klar:

– Hovedkravet alle ungdomsorganisasjonene og LO og NHO står sammen om, er at investeringsbeslutningen må skje i 2020. FpU mener det er riktig å gi nødvendig startkapital som kan få i gang en næring som etter hvert kan bli lønnsom og stå på egne ben, skape arbeidsplasser og kutte utslipp, sier han.

– CCS er viktigste politiske sak i 2020. CCS er testen på om det politiske Norge er villig til å ta det klimagrepet de er forpliktet til å ta, fastslår NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det haster for Norge å komme i gang med fullskala CO₂-fangst og lagring. Vi må vise Europa og verden at vi mener alvor, at vi har en løsning for å fange og lagre CO₂-utslipp fra europeisk industri, sier han og legger til:

– Vi ønsker to fangst-prosjekter og at investeringsbeslutningen må komme senest i løpet av 2020 – helst i statsbudsjettet for 2021.

– Kostnaden vil samlet kunne bli på 15 milliarder kroner?

– Ja, CCS blir dyrt, men det blir vesentlig dyrere å la være å gjøre denne investeringen. Da taper vi arbeidsplasser, lar mulighet til å skape nye gå fra oss og klimaet taper fordi vi ikke tar vårt ansvar for å utvikle og realisere teknologi som verden trenger for å nå klimamålene, sier NHO-sjefen.

Vil ha nyttårsløfte

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er like klar.

– Det er mange gode prosjekter som bare venter på regjeringens politikk, blant annet Norcem i Brevik og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Derfor må nyttårsløftet til statsministeren være: En investeringsbeslutning i 2020:

– Ikke bare kan Norge her gå foran med klimateknologi som verden trenger. Det kan også sikre titusener av eksisterende arbeidsplasser og skape enda flere nye.

– Det er fint at vi kan enes om dette på tvers av partilinjer; fangst av CO₂ handler om at vi kan redde klima og skape nye arbeidsplasser, sier Torleik Svelle, leder i Senterungdommen.

– Vi trenger å finne løsninger for å lagre CO₂ og her kan Norge ta en lederrolle. Men de grønneste utslippene er dem som aldri skjer og derfor må ikke CCS bli en sovepute for å hindre en raskest mulig avvikling av olje- og gassnæringen, sier Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk ungdom.

Leder Edel-Marie Haukland i KrFU sier at å investere i miljøvennlig teknologi vil koste penger.

– Men det vil koste mer å la være. Klimaendringene gir oss store tap, både økonomiske og økologiske. KrFU mener det er Norges plikt å investere i miljøvennlig teknologi.

Det er Norcem i Brevik og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo som er de to aktuelle prosjektene for CO₂-rensing.

Den nye olje- og energiministeren, Sylvi Listhaug (Frp), er positiv, men gir ingen løfter.

– Den nåværende prosjektplanen for fullskalaprosjektet tilsier investeringsbeslutning i 2020 i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Dette er en stram tidsplan.

Hun legger til:

– Jeg kan forstå at mange er utålmodige. Ved investeringsbeslutning vil det være avgjørende om demonstrasjonsprosjektet vil bidra til kunnskapsspredning og teknologi­utvikling internasjonalt. Da må kostnadene være på et akseptabelt nivå og vi må se at det kommer prosjekter etter.

Publisert: 20.12.19 kl. 20:49

