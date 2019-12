KNIVSTIKKING: To personer er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter hendelsen på Grorud onsdag ettermiddag. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

To menn siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Grorud i Oslo

To menn er siktet for drapsforsøk etter at en 39 år gammel mann ble funnet med stikkskader i overkroppen på Grorud i Oslo onsdag.

NTB

Nå nettopp

Mannen var alvorlig skadd da politiet ankom stedet onsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om den skadde mannen klokken 16. onsdag.

Seksjonssjef i oslopolitiet Anne Alrek Solem sier til Akers avis Groruddalen at de to siktede er menn. Den ene er i 20-årene og den andre er i 30-årene. Begge ble pågrepet seint onsdag kveld og er blitt avhørt torsdag.

SPOR: Det var blodspor i snøen flere steder i området. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Vi kjenner ikke motivet eller bakgrunnen for episoden, men slik det fremstår nå virker ikke fornærmede som et tilfeldig offer, sier Solem til avisen.

Mannen var alvorlig skadd, men er utenfor livsfare.

– Det var godt at politi og ambulanse var raskt på stedet. Mannen fremsto som alvorlig skadd, og det er godt mulig at førstehjelp på stedet reddet livet hans, sier Solem.

RYKKET UT: Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 16 onsdag. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Publisert: 05.12.19 kl. 17:05

