To unge gutter varetektsfengsles etter kidnapping. Én erkjenner delvis straffskyld

Ifølge VGs opplysninger, skal de fornærmede i saken være fire mindreårige gutter.

Torsdag ble to tenåringsgutter fra Oslo pågrepet og siktet for frihetsberøvelse. Nå varetektsfengsles 18-åringen i fire uker, mens 16-åring varetektsfengsles i to uker.

18-åringens forsvarer, Marijana Lozic, forteller til VG at tenåringsgutten delvis erkjenner straffskyld.

Det er ukjent hvordan 16-åringen stiller seg til siktelsen. Hans forsvarer, Hilde Marie Ims, ønsker ikke å kommentere saken utover at hun stiller seg kritisk til fengsling av en gutt i så ung alder.

– Av hensyn til etterforskningen i saken ønsker jeg ikke å si noe mer på dette tidspunktet, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til VG fredag.

Tiltalt for vold

Ifølge VGs opplysninger, er begge de siktede også tiltalt for vold i andre straffesaker.

I en av straffesakene er 16-åringen tiltalt for ran og vold etter flere hendelser tidligere i år. Han skal blant annet ha slått to personer gjentatte ganger i hodet og på kroppen. Ifølge tiltalen skal han også ha opptrådt aggressivt mot politiet og forsøkt å bite en politihøgskolestudent i hånden. 16-åringen er også tiltalt for vold i en annen straffesak der han skal ha slått en person med et belte, samt truet fornærmede med kniv.

Den siktede 18-åringen er tiltalt i en straffesak som starter i Oslo tingrett førstkommende tirsdag.

Der står han tiltalt for vold mot en annen gutt, som sto bundet fast til en stolpe. Ifølge tiltalen, skal han i fellesskap med andre ha slått fornærmede i ansiktet og kroppen – blant annet med balltre, pinner, belte og en metallstang.

Dagen før denne voldshendelsen skal 18-åringen ha utøvet vold mot den samme personen, ved Linderud T-banestasjon i Oslo.

