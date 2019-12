TILLITSVALGT: Arnfred Hansen, leder i Luftambulansetjenestens Flygerforening, flyr Babcock-fly. Her står han foran hangaren på Kirkenes-basen. Foto: Krister Sørbø

Babcock-piloter reagerer på manglende informasjon om tekniske problemer: - Underlig og kritikkverdig

KIRKENES (VG) Det var tekniske problemer med Babcocks fly allerede i august - men det visste ikke pilotene som har fløyet flyene.

Nå nettopp

– Det reagerer jeg sterkt på. Vi tok kontakt med ledelsen i selskapet om dette, og ble først da fortalt omfanget. Jeg finner det underlig og kritikkverdig at de ikke informerer oss som utfører denne tjenesten, sier Arnfred Hansen, leder i Luftambulansetjenestens Flygerforening, til VG.

Luftambulansetjenesten HF har skrevet i en pressemelding at de tekniske uregelmessighetene på Babcock-flyene først ble oppdaget i august - det var en overraskelse for Hansen. Han forteller at han fikk beskjed for omtrent tre uker siden.

I nesten en uke sto fire av ti fly på bakken med samme problemer, mens ekstrafly ble satt inn for å sikre beredskapen. Resten av flyene ble iført operative begrensninger fra forrige lørdag.

– Det hadde vært veldig greit å vite for vår del at det var en uavklart feil. Det er svært uheldig.

– Føler deg hjelpeløs

Sist uke identifiserte Babcock den tekniske feilen, og hele flåten er nå klar til ordinær drift.

Hansen, som selv flyr Babcocks fly, fortalte VG forrige uke at han tirsdag ikke hadde kunnet rykke ut på noen oppdrag på grunn av begrensningene. Da var det en vindstyrke på 15 meter i sekundet i Kirkenes - en vindstyrke man vanligvis ville kunne fløyet i.

– Det er absolutt frustrerende - du føler deg litt hjelpeløs når du ikke kan gjennomføre oppdrag som du skulle kunne gjennomført hvis de begrensningene ikke var der, sa Hansen.

– Vi skulle kunne ha fløyet. Dette er en så uønsket situasjon.

Etter tirsdag var det enda dårligere vær - og en vindstyrke som også ville vært et problem uten operative begrensninger.

– Krevende situasjon

Babcock satte inn ekstraressurser fra Sverige, som ved siden av forsvarets Bell-helikopter skulle bidra til å oppfylle beredskapen mens flere fly hadde tekniske problemer.

Begrensningene ble lagt på flyene fordi de var av samme modell som de fire flyene der den samme tekniske feilen var oppdaget. Begrensningene betyr blant annet at pilotene ikke kan fly i vær som de vanligvis ellers ville taklet.

Da feilen ikke var avklart, og han fløy fly av samme modell, sa Hansen til VG at han ikke var redd for å sette seg i flyet. Men han sa likevel at det var noe som påvirket hverdagen til pilotene i høyeste grad.

– Det er absolutt en krevende situasjon. Disse tekniske feilene som vi har har, det er jo en ting som vil være med oss inn i cockpiten, både for oss og sykepleierne.

Marius Hansen, daglig leder i Babcock, sier selskapet har tatt til seg kritikken fra pilotene i flygerforeningen om for dårlig informasjon.

– Hvis de mener at vi har informert dem for dårlig, så skal vi absolutt styrke det for fremtiden, sier han til VG.

Publisert: 21.12.19 kl. 14:20

